Doença de origem desconhecida já afectou 1094 são-tomenses

Segundo as explicações da Direcção dos Cuidados de Saúde, normalmente tudo começa com uma coceira na pele que fica avermelhada, e depois surge uma pequena ferida que vai-se alastrando sobretudo nos membros inferiores.

A ferida que se assemelha a uma queimadura, vai corroendo paulatinamente todos os membros inferiores. A doença que começou a atacar os são-tomenses desde o início de 2016, é de origem desconhecida, anunciou a Direcção dos Cuidados de Saúde. «Tudo quanto sabemos é que é uma úlcera que denominamos de ulcera microsante. Não conhecemos até hoje o agente patológico», declarou, Maria Tomé Palmer.

Amostras ou biopsias da “peste” foram enviadas ao laboratório de referência em Yaoundé-Camarões e o resultado confirmou que a ciência desconhece o agente que causa tal doença. «A situação é preocupante porque até agora não conhecemos o agente patológico, para se dizer que vamos tratar desta ou daquela forma, com este ou aquele antibiótico», acrescentou, a Directora dos Cuidados de Saúde.

No entanto o pessoal clínico são-tomense age contra uma doença desconhecida, recorrendo a combinação de antibióticos, explicou Maria Tomé Palmer, porque «não se conhece o agente», precisou.

Actualmente a doença que abre chagas enormes nos membros inferiores dos são-tomenses é responsável por importante ocupação das camas nos hospitais do país. «Um grande número de doentes interna e fica por muito tempo. Há doentes internados desde Outubro e vêm de todos os cantos do país», frisou a Directora dos Cuidados de Saúde.

As autoridades sanitárias já pediram ajuda da OMS, que enviou um especialista em úlceras de buruli, para investigar o caso são-tomense. Ghislain Emmanuel especialista de nacionalidade beninense, está no terreno a colher amostras que deverão ser analisadas no laboratório de referência africana, em mais uma tentativa para descobrir a origem da doença.

Segundo a Directora dos Cuidados de Saúde, pacientes com imunidade baixa, ou que padecem de diabetes são potenciais vítimas mortais da doença que se alastra pelo país e que ainda não se conhece a sua origem.

No entanto, a maioria dos cidadãos são-tomenses, sobretudo os que habitam a capital São Tomé e os seus arredores, registam dia a dia e com preocupação grande ameaça latente à saúde pública. Nunca antes a capital e os arredores estiveram congestionados de lixo e de toda espécie de imundice como nos últimos tempos.

Abel Veiga