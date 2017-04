Movimento Cívico exige fim imediato ao teste de milho dito híbrido em STP

O Movimento Pró-Ambiente São Tomé e Príncipe, está em fase de consolidação e nasceu após o anúncio pela imprensa internacional da introdução pela cooperação sino-são-tomense de milho transgénico no arquipélago.

O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodorico Campos, reagiu desmentindo a informação divulgada pela imprensa internacional, e tranquilizou os cidadãos tanto no país como na diáspora de que o milho que está a ser testado n zona de mesquita é híbrido e não transgénico.

As explicações do Ministro da Agricultura, não tranquilizaram os cidadãos são-tomenses na diáspora, que decidiram se organizar para impedir a introdução na agricultura são-tomense de milho tanto transgénico como híbrido.

Aliás o principal slogan da campanha cívica em forja, é “Não a introdução dos OGMs, Transgénicos e Híbridos”, em São Tomé e Príncipe.

Num comunicado com data de 17 de Abril e que enviou a redacção do Jornal Téla Nón, o Movimento Pró-Ambiente São Tomé e Príncipe, renova os protestos contra o plantio de milho importado da China, e solicita ao ministro da agricultura e desenvolvimento rural, que suspenda «a experiência do plantio do milho dito híbrido no solo agrário são-tomense».

O Movimento de Cidadãos, desafia o ministro da agricultura a agir e a esclarecer uma série de outras situações a volta do caso do milho importado, que segundo o movimento, são fundamentais o bem-estar de todos os são-tomenses. Por isso deve ler na íntegra o comunicado do Movimento que nasceu em Lisboa mas que une são-tomenses no país e em todas as paragens do mundo. clique - Movimento-Anti-OGM-comunicado_2

O Movimento faz saber ao público são-tomense e não só, que «desde a primeira carta aberta sobre o tema, existe uma petição online. Dispomos de um grupo de trabalho online e pensamos formalizar o movimento brevemente, e temos também uma pagina Facebook aberto ao publico para abordar , debater sobre assuntos ligados a OGMs, Transgênicos e ou Híbridos, leis de enquadramento e a politica agrária das ilhas» clique em baixo :

https://www.facebook.com/N%C3% A3o-a-Introdu%C3%A7%C3%A3o-Do- Ogm-Nas-Ilhas-De-S%C3%A3o-Tom% C3%A9-E-Principe- 417117721989653/

Abel Veiga