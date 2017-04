Formar jovens monitores com a força do passado

“Animadores para a vida” foi o lema para o campo de férias realizado entre os dias 8 e 11 de Abril na Desejada, distrito de Lobata, São Tomé e Príncipe.

Com o objetivo principal de contribuir para o crescimento integral dos jovens da comunidade da Boa Morte na Cidade de São Tomé, um grupo de antigos monitores de campos de férias dos Leigos para o Desenvolvimento, são-tomenses, aceitou o desafio dos mesmos procurando retribuir aquilo que, como referiram, outrora receberam.

O campo de férias procurou assim motivar os jovens do bairro para a importância da educação informal vocacionada para a cidadania, bem como do trabalho voluntário. Consciencializando-os para o seu papel de cidadãos ativos capazes de contribuírem para a promoção do bem comum e, principalmente, para a educação das crianças do seu bairro através dos cursos de férias.

Com a solidária colaboração de diversas entidades públicas e privadas e com a entrega e dedicação de antigos animadores de campos de férias, foram superados todos os obstáculos realizando a actividade de forma harmoniosa e produtiva.

O campo terminou com uma reunião que contou com a presença da Directora da Escola Básica de Boa Morte, de duas professoras da E.B.B.M. e do Presidente da Associação de Pais da E.B.B.M., onde se definiram estratégias e uma equipa de gestão para a sustentabilidade dos cursos de férias de crianças na comunidade da Boa Morte.

Fonte : Leigos para o Desenvolvimento