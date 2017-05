“Operação Tempestade” neutralizou assaltantes armados 

A Polícia de Investigação Criminal (PIC) desmantelou na última semana uma rede de assaltantes a mão armada. 9 jovens com idade inferior a 25 anos, fazem parte da rede que assaltava residências, viaturas e cometia outras acções criminosas. A Polícia de Investigação Criminal disse que a rede agora desmantelada é apenas uma ponta do icebergue face ao aumento da criminalidade no país.

A quantidade de objectos roubados pelos assaltantes, prova o aumento das acções de crime contra residências, viaturas e cidadãos indefesos. Televisores, computadores portáteis, telemóveis, e produtos alimentares destacam-se no conjunto de artigos apreendidos pela polícia.

Segundo a PIC nas suas operações de assalto a mão armada, o grupo utilizava viaturas alugadas. «Há muitos furtos a mão armada nas viaturas e residências. A PIC saiu a rua para acalmar a população, porque a população não pode estar refém dos bandidos», declarou Tony Leal Teixeira, porta-voz da PIC.

A operação baptizada de “Tempestade”, não tem fim a vista, porque segundo a polícia, o grupo que foi desmantelado, representa apenas a ponta do icebergue do bando que está activo no país. «Isto é apenas uma ponta do icebergue. É verdade que a população também não colabora com a polícia», frisou o porta-voz da PIC..

Os assaltantes actuam em grupo e atacam todos os estratos da sociedade. Uma arma de guerra, Bereta, exibida pela PIC, pertencia ao ex-Vice-Comandante da Polícia Nacional Kiwakisiki Nascimento. Os jovens assaltaram a viatura do Intendente da Polícia Nacional, e levaram a arma para realizar as suas acções criminosas. «A Criminalidade está a aumentar na sociedade, até o ex-vice-comandante da polícia foi assaltado, e roubaram a arma», confirmou a PIC.

Isabel Domingos, Presidente da Câmara Distrital de Mé-Zochi, também foi vítima dos assaltos cometidos pelo grupo capturado pela PIC. Um computador portátil de cor azul, exibido pela polícia, é pertença da Presidente da Autarquia de Mé-Zochi. «Lamentamos é o facto de a maioria desses indivíduos ser multi-reincidente. Nós fazemos a nossa parte e esperamos que as outras instituições façam também a sua parte. Porque para nós é desgastante estar nesta luta de gato e rato permanentemente. Prendemos os assaltantes, e alguns meses depois estão na rua», denunciou o Tony Leal Teixeira.

Pelo avultado número de computadores e outros electrodomésticos capturados, a Polícia apela a população que foi vítima de assaltos nos últimos tempos, para se deslocar a sua sede no sentido de identificar os seus bens.

Abel Veiga