O país continua na angústia

Há 8 dias que o navio Santo António(na foto) zarpou do cais de São Tomé rumo a ilha do Príncipe. Carregado de mercadorias diversas, não chegou ao destino. Há oito dias, que as autoridades dão o navio como desaparecido.

Bidões de combustíveis, malas de viagem e outros artigos que alegadamente estavam a ser transportados pelo Santo António, foram encontrados no mar próximo da ilha do Príncipe. Após uma semana de buscas nenhum corpo com ou sem vida, foi visto a flutuar no mar.

No último fim-de-semana surgiram informações que dão conta do resgate da tripulação do navio desaparecido, por uma embarcação que circulava pelas águas nacionais. As autoridades nacionais não confirmaram tal notícia veiculada sobretudo nas redes sociais. A guarda costeira reagiu a tal notícia considerando-a com um boato.

Mais um momento de angústia invade São Tomé e Príncipe. Duas ilhas que já perderam vários navios e vidas humanas, na tentativa de travessia dos cerca de 200 quilómetros de espaço marítimo que separam as ilhas irmãs.

Abel Veiga