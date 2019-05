Fogo engoliu o último navio que transportava mercadorias entre as duas ilhas

Um súbito incêndio deflagrou no início da tarde desta terça – feira, no interior da embarcação Ville Abjan, que se encontrava acostado no cais de São Tomé.

A embarcação que estava a receber mercadorias diversas para transportar para a ilha do Príncipe, foi engolida pelo fogo. A intervenção dos militares da guarda costeira não evitou o pior, ou seja, a destruição da casa de máquinas e da torre de controlo.

“Ville Abjan”, foi o navio que na madrugada de 25 de Abril último avistou no mar próximo da ilha do Príncipe, o naufrágio do navio Amfitrit e pediu socorro para as vítimas que estavam a boiar nas balsas de salva vidas.

Hoje foi engolido pelo fogo quando estava a preparar-se no cais de São Tomé, para iniciar nesta quarta – feira mais uma viagem rumo à ilha do Príncipe.

Era o último navio cargueiro, que aventurava no mar que liga as ilhas de São Tomé e do Príncipe. Todos outros navios foram engolidos pelo mar do Príncipe. Fogo foi o destino reservado ao “Ville Abjan” no cais de São Tomé.

Abel Veiga