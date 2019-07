SOMAGEC colocou navio para assegurar ligação marítima entre São Tomé e Príncipe

No quadro da cooperação bilateral com a Guiné Equatorial, o Governo de São Tomé e Príncipe, encontrou uma solução para a ligação marítima entre as duas ilhas.

SOMAGEC, empresa multinacional que opera na Guiné Equatorial, e que assegura a ligação marítima entre a parte continental do país vizinho e as suas ilhas adjacentes, recebeu luz verde para alargar a sua intervenção ao espaço marítimo de São Tomé e Príncipe.

A empresa SOGEMAC que é proprietária de uma frota de navios na Guiné Equatorial, liga também o país vizinho, e os países da região do Golfo da Guiné, nomeadamente os Camarões.

Na última sexta feira, a SOMAGEC, realizou a primeira ligação marítima entre São Tomé e a ilha do Príncipe. Uma ligação que serviu para realização de testes,para avaliar as possibilidades de atracagem no cais do Príncipe.

«Porque o porto do Príncipe é muito irregular, fora dos padrões internacionais. Não temos nenhuma carta náutica actualizada tanto do Porto do Príncipe, como o de São Tomé. Por isso é necessário que a tripulação do navio, faça uma viagem de experiência para saber exactamente as possibilidades de acesso e de atracagem ao porto», explicou Hamilton Vaz, responsável do sector técnico do Instituto Marítimo e Portuário de São Tomé e Príncipe.

O teste foi bem sucedido. O navio que zarpou de São Tomé na noite de sexta feira, com alguma quantidade de carga incluindo viaturas, atracou no cais do Príncipe na manhã do último sábado. A viagem demorou 12 horas.

O Ministro das Obras Públicas Osvaldo Abreu, esteve no porto de São Tomé, para apresentar o Navio. O Ministro que em finais de Junho último, prometeu em 15 dias colocar um navio para retomar a ligação marítima entre as duas ilhas, garantiu que a segurança é a palavra de ordem. «Nesta primeira fase vamos tomar todas as medidas para garantir a segurança dos nossos cidadãos. Enquanto não tivermos todos os elementos instalados, que nos garanta essa segurança, vamos restringir a circulação e o transporte só para mercadorias», declarou Osvaldo Abreu.

A cooperação entre São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial, expande a área de negócios da empresa SOMAGEC, que para além de ligar as duas ilhas, vai segundo o ministro das obras públicas, promover as trocas comerciais entre São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial, assim como com os demais países da região do golfo da Guiné.

Osvaldo Vaz, apelou aos operadores comerciais do país, a agirem no sentido de aproveitar a oportunidade agora aberta. «A intenção é esta incrementar o comércio entre os dois países. Apelamos o sector comercial para aproveitar esta rota. Sabemos que existem produtos na Guiné Equatorial e em São Tomé e Príncipe, que são de interesse dos dois povos», sublinhou.

O navio Eboley tem capacidade para transportar 400 toneladas de carga. Após o teste realizado no último fim de semana, a empresa proprietária do navio, vai enviar uma outra embarcação de maior capacidade, transportar cargas entre as duas ilhas e entre as ilhas e o continente africano.

A tripulação do navio, disse ao Téla Nón que a frota de navios da SOMAGEC, é composta por embarcações com capacidade de 800 toneladas de carga.

Abel Veiga