Ministro prometeu novo Barco em 15 dias para ligação inter-ilhas

O Ministro das Obras Públicas e Infra-estruturas, Osvaldo Abreu, anunciou que dentro de 15 dias um navio cargueiro começará a garantir as ligações marítimas entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe.

É uma das acções imediatas desencadeadas pelo Governo, para resolver o crónico problema de ligação marítima segura entre as duas ilhas. «Vamos incrementar, vamos redobrar todas as medidas de fiscalização e controlo das embarcações que ligam as ilhas. Vem uma embarcação dentro de aproximadamente 15 dias», afirmou, Osvaldo Abreu.

A nova embarcação vem da vizinha Guiné Equatorial. Vem navegar nas águas de São Tomé, rumo as águas do Príncipe que já engoliram várias embarcações. O Amfitrit foi um dos últimos navios cargueiros que afundou perto da ilha do Príncipe.

O Ministro acrescentou, que a embarcação estará virada exclusivamente para o transporte de mercadorias. Pois o Governo, está a implementar novas medidas, para estimular o uso do transporte aéreo. «Estamos a tomar medidas para desencorajar a viagem por mar, e facilitar a viagem por via aérea. Para isto uma comissão já trabalhou no sentido de reduzir as taxas, para permitir que as companhias aéreas também baixem os preços ou tarifas dos bilhetes de transporte aéreo para a ilha do Príncipe»,pontuou Osvaldo Abreu.

Nova política de ligação marítima e aérea inter-ilhas, para evitar que Príncipe, fique cada vez mais autónomo no meio do mar, por causa do isolamento.

Abel Veiga