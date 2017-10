Caprichos da população podem facilitar o ressurgimento do Paludismo

Duas semanas após o lançamento da XIII campanha de pulverização das casas, principal estratégia do país para atingir a eliminação do Paludismo, aumenta a resistência da população em aceitar a pulverização das suas casas.

Hamilton Nascimento, Director do Programa de Luta contra o Paludismo, denunciou que «há comunidades onde a recusa é bastante significativa».

As equipas de pulverização estão a ser expulsas de muitos quintais, em que os moradores justificam a recusa em aceitar a pulverização, com o facto de o processo provocar muito trabalho, na arrumação dos móveis em casa.

«A luta contra o paludismo e a eliminação é um processo longo. Nesta altura estamos na fase final, e não podemos recuar», avisou o Director do Programa de Luta contra o Paludismo.

Exactamente numa altura em que São Tomé e Príncipe, se prepara para atingir a meta no combate contra o paludismo, que é a sua eliminação, parte significativa da população decide travar a marcha nacional rumo a meta. «A população deve lembrar que há alguns anos havia muitas mortes pelo paludismo. E a pulverização fez recuar para a situação actual que é de zero mortes por paludismo. Temos que avançar em direcção a eliminação», frisou Hamilton Nascimento.

Paludismo provocou muito sofrimento ao povo de São Tomé e Príncipe. Centenas de mortes eram registadas anualmente no país, sobretudo crianças menores de 5 anos. Muitas crianças sofrem até hoje as consequências do paludismo, com problemas de forro psiquiátrico.

Milhares de são-tomenses, tinham perdido a capacidade de trabalho, porque os ataques do paludismo eram semanais.

Uma doença que provocou baixa drástica na produção e na produtividade no país. Ao ponto de algumas empresas que exploravam a produção do cacau em São Tomé, durante a década de 90 do século passado, terem justificado a suspenso das suas actividades pelo facto dos trabalhadores estarem sempre com paludismo.

As autoridades nacionais, têm que confrontar a população que resiste a pulverização das casas, com o cenário de hecatombe social que poderá acontecer com o ressurgimento do paludismo.

Abel Veiga

.