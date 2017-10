Puxada de mais um cabo submarino para São Tomé

A ilha de São Tomé ficou amarrado na terça – feira, ao segmento 4 do Cabo Submarino, que está a percorrer mais de 4500 quilómetros, até a África do Sul. Antes de chegar a África do Sul, o cabo submarino de telecomunicações via internet, passará por Angola e Namíbia.

Com a amarração de terça-feira, São Tomé fica no centro da conexão da rede submarino de alta tecnologia. Há 5 anos, foi amarrado em São Tomé o cabo submarino que partiu da Europa, mais concretamente de França, e que contornou a costa ocidental do continente africano.

Com o novo cabo que segue para o extremo sul do continente africano, São Tomé passa ter disponibilidade de internet capaz de oferecer serviços de alta qualidade para empresas que queiram instalar-se no centro do golfo da Guiné.

O arquipélago ligado a dois cabos submarino, tem a vantagem de em caso de avaria num dos cabos, passar imediatamente a utilizar o outro.

As duas empresas de telecomunicações que operam em São Tomé e Príncipe, fazem parte do consórcio STP-Cabo, em que o Estado são-tomense também é parceiro. A STP-Cabo é a gestora do cabo submarino.

O novo cabo que seguiu para o sul do continente africano, estará operacional no ano 2019.

A qualidade da internet em São Tomé e Príncipe é considerada de excelente. O Téla Nón tem registo de jornalistas da região da África Austral, que na necessidade de fazerem uma reportagem vídeo, para enviar a uma empresa sediada na Europa, deixaram o seu país, para a partir de São Tomé fazerem o envio do trabalho, tendo em conta a excelente qualidade da internet no arquipélago.

A partir de 2019 com mais um cabo alternativo, o país poderá com inteligência, potencializar a excelência da sua conexão ao cabo mundial de internet, atraindo investimentos e empresas e assim ajudar a dinamizar a sua moribunda economia.

Abel Veiga