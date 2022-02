Em 3 anos São Tomé e Santo António podem se transformar em cidades inteligentes

São Tomé e Príncipe, um arquipélago digital. É o grande objectivo do novo projecto que o Banco Mundial está a lançar no arquipélago.

Deolindo Costa, engenheiro de profissão, quadro técnico que acompanhou o processo de instalação do cabo submarino de fibra óptica na ilha de São Tomé explicou o verdadeiro alcance do projecto que começa a ser executado no segundo semestre de 2022.

«O projecto está na fase de preparação. O arranque de facto está previsto para o segundo semestre deste ano», declarou Deolindo da Costa.

Banco Mundial é o único financiador do projecto que tem como uma das primeiras tarefas a extensão do cabo submarino de fibra óptica até a ilha do Príncipe. «A ilha do Príncipe vai ser conectada ao cabo submarino. Isso vai revolucionar toda a rede de internet na ilha e consequentemente melhorar a conectividade das populações locais com o mundo, a dinamização do turismo etc», reforçou o engenheiro Deolindo Costa.

O orçamento do projecto de digitalização de São Tomé e Príncipe está ainda, a ser elaborado. No entanto, Deolindo Costa na qualidade de representante do ministério das infraestruturas no projecto do Banco Mundial, garante que apenas a obra de extensão do cabo submarino de fibra óptica até a ilha do Príncipe, vai custar 14 milhões de dólares.

O financiador, Banco Mundial, também vai disponibilizar fundos para o reforço das capacidades do Estado são-tomense, e assegurar a inclusão digital.

A Autoridade Geral de Regulação(AGER), o Instituto Nacional de Inovação e Comunicação(INIC), a Agência de Protecção de Dados Pessoais, são dentre outras instituições do Estado são-tomense que vão beneficiar de financiamentos do Banco Mundial, para alavancar a digitalização do país.

Segundo Deolindo da Costa, o projecto vai investir capital, conhecimento e meios técnicos para digitalizar todo o sistema nacional de ensino.

Com a implementação do projecto de digitalização de São Tomé e Príncipe, o ministério das infra-estruturas acredita que até 2025 a parceria com o Banco Mundial permitirá a edificação de cidades inteligentes no país. Na ilha de São Tomé destaca-se a cidade capital -São Tomé. Na ilha do Príncipe a cidade de Santo António.

Desde Novembro do ano 2011 que a ilha de São Tomé deu um salto significativo para a era digital. O cabo submarino de fibra óptica que partiu de França, para chegar a África do Sul, contornou a costa ocidental de África e conectou com a ilha de São Tomé.

Em Outubro de 2012 foi feita a inauguração do cabo submarino que ligou Europa e o extremo sul do continente africano.

Em 2012 o acesso a internet tornou-se mais fácil e rápido em São Tomé e Príncipe. Exactamente a partir de 2012 o relatório mensal produzido pela Google, sobre audiências no jornal Téla Nón, começou a indicar uma explosão de acessos a partir de São Tomé e Príncipe ultrapassando Portugal, que até antes de 2012 era o país líder de audiências no primeiro jornal digital de São Tomé e Príncipe.

O Banco Mundial que financiou a amarração do cabo submarino na ilha de São Tomé no ano 2011, com mais de 13 milhões de dólares está novamente em 2022, a preparar um novo financiamento para transformar as duas ilhas num arquipélago digital.

Abel Veiga

Conheça à seguir os meandros do projecto de digitalização de São Tomé e Príncipe proposto pelo Banco Mundial, através da AFAP.