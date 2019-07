Candidatura para Projetos Sociais e Comunitários em STP 08 de Julho à 16 de Agosto

Candidatura para Projetos Sociais e Comunitários em São Tomé e Príncipe

08 de Julho à 16 de Agosto

A Agencia Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe em parceria com às empresas petrolíferas (PB) British Petroleum e a KOSMOS Energy comunica que estão abertas candidaturas de projetos a serem financiados.

Os financiamentos se destinam a projetos que promovam o desenvolvimento socioeconómico sustentável para a população de São Tomé e Príncipe, como parte do compromisso de investimentos das empresas BP e Kosmos Energy, no âmbito dos contratos de exploração do petróleo celebrados com o Estado Santomense.

As ONG´s Associações da Sociedade Civil ou quaisquer entidades sem fins lucrativos são convidadas a apresentarem as suas propostas nas áreas de Educação, Ambiente, Desenvolvimento Empresarial e Acesso à Energia.

As candidaturas podem ser apresentadas em Português ou Inglês até o dia 16 de Agosto e são elegíveis organizações registadas em São Tomé e Príncipe, com experiencia na implementação e gestão de projetos sociais e comunitários.

Estão abertas inscrições para os Workshops destinados aos candidatos, a realizar-se nos dias 22 de Julho, no Centro Cultural da Região Autónoma do Príncipe e 24 de Julho, no Hotel Pestana em São Tomé. As inscrições para os Workshops e demais informações sobre os requisitos de candidatura estão disponíveis através do e-mail Daniel.Shirmboh@uk.bp.com; pelo telefone +239 998 9760; ou visitando o Website da Agência Nacional do Petróleo – www.anp-stp.gov.st.

A seleção das candidaturas terá lugar o mais tardar até 30 de Agosto de 2019, sendo que a participação no processo de Pedido de Propostas não configura nem implica qualquer compromisso relativamente a qualquer candidato por parte dos financiadores.