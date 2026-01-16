Novamente adiado o sonho petrolífero

O sonho petrolífero de São Tomé e Príncipe volta a ser adiado. Após a perfuração realizada em novembro no bloco 10, a mais de três mil metros de profundidade no mar territorial santomense, o consórcio Shell–Petrobras reuniu-se com o primeiro-ministro para anunciar que não foram encontrados indícios de petróleo no bloco denominado “Falcão”.
“Não foi achado nada consistente com o que sabíamos. Em 2022 ficou comprovada a existência de sistema petrolífero, mas neste furo não se encontrou nada que confirmasse essa expectativa”, declarou Andrew Hepburn, gerente da Shell para São Tomé e Príncipe.
O consórcio apelou à paciência da população e assegurou que continuará a prospeção noutros blocos da zona económica exclusiva do país.
“A Shell e a Petrobras são parceiras da ANP-STP em vários blocos — 4, 10, 11 e 13. O que precisamos agora é analisar os prospetos e avançar”, acrescentou Hepburn.
Este é já o segundo bloco perfurado na área exclusiva do arquipélago. O primeiro, o bloco 6, denominado “Jaca”, foi explorado em 2022 pelo consórcio Galp–Shell, onde se identificou petróleo, mas em quantidade insuficiente para exploração comercial.
“A minha mensagem para a população santomense é paciência”, reforçou Hepburn.
Mais de três décadas após o anúncio do início do processo de prospeção, São Tomé e Príncipe continua sem resultados comerciais, quer na zona conjunta com a Nigéria, quer na sua própria zona exclusiva.
José Bouças