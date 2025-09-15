Economia

GALP de Portugal e Petrobras do Brasil no bloco 4 da ZEE

A Agência Nacional de Petróleo de STP, tem 15% de participação no bloco 4. A petrolífera holandesa Shell, que detinha outros 85% do bloco, decidiu partilhar os seus direitos com a Petrobras e a GALP. Segundo Álvaro Silva, director executivo da Agência Nacional de Petróleo, a Shell vendeu 27,5% da sua participação para cada uma das empresas petrolíferas de língua portuguesa. A SHELL reduziu a sua participação no bloco 4 para apenas 25%.

A parte santomense não beneficiou do resultado da venda feita pela SHELL. O Director executivo da AGN esclareceu que a parte são-tomense apenas ajudou no processo de criação da Adenda ao Acordo de Partilha de Produção do Bloco 4.

A Adenda assinada pelo consórcio de três empresas petrolíferas e a Agência Nacional de Petróleo prova, segundo Álvaro Silva, o interesse cada vez maior das companhias petrolíferas em procurar petróleo nas águas territoriais santomenses.

Há mais de 20 anos que São Tomé e Príncipe e as companhias petrolíferas procuram pelo ouro negro nas profundezas do golfo da Guiné.

Abel Veiga 

1 Comment

  1. GANDU@STP

    15 de Setembro de 2025 at 10:58

    Bom dia STP,

    Os Imperialistas e os seus Malabarismos!

    Depois, são esses mesmos que dizem que AFRICA deve apostar na dita ECONOMIA AZUL. Temos que fazer a transicão Energetica!!!
    Enquanto, eles de tudo fazem para explorar os nossos recursos.

    Responder

