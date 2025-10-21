Shell começou a perfurar o poço Falcão na ZEE

As operações de perfuração do poço de petróleo do bloco 10 da zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe começaram no dia 15 de Outubro.

Numa nota divulgada à imprensa a petrolífera Shell, anuncia o iniciou da «perfuração do poço de exploração em águas profundas Falcão-1 no Bloco 10 ao largo da costa de São Tomé e Príncipe com o navio de perfuração Stena DrillMAX, de 10.000 pés, da Stena Drilling».

Segundo a Shell, a perfuração do bloco deverá estar concluída até ao final do ano 2025.

O navio de perfuração, o Stena DrillMAX chegou à área marítima do bloco 10 no dia 11 de outubro. «A unidade já havia trabalhado na costa do Suriname para a Total Energies entre maio e setembro de 2025», explica a nota informativa da Shell.

Depois de perfurar o poço Falcão do bloco 10, a embarcação vai regressar ao Suriname para, segundo a Shell, perfurar outro poço de petróleo no país da América Latina.

Note-se que a companhia petrolífera de origem holandesa é a principal operadora em São Tomé e Príncipe. Está presente na prospecção e possível exploração de petróleo em 5 dos 9 blocos de petróleo leiloados na ZEE (Zona Económica Exclusiva), do arquipélago, nomeadamente os blocos 6, 10, 11, 13 e 4.

O bloco 6 com o nome Jaca foi perfurado no ano 2022, e agora a Shell avança com o primeiro furo do bloco 10 mais concretamente sobre o poço batizado de Falcão, o nome de um pássaro, que simboliza a ilha de São Tomé, incluindo no estandarte nacional.

Abel Veiga