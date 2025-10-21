Shell começou a perfurar o poço Falcão na ZEE

As operações de perfuração do poço de petróleo do bloco 10 da zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe começaram no dia 15 de Outubro.
Numa nota divulgada à imprensa a petrolífera Shell, anuncia o iniciou da «perfuração do poço de exploração em águas profundas Falcão-1 no Bloco 10 ao largo da costa de São Tomé e Príncipe com o navio de perfuração Stena DrillMAX, de 10.000 pés, da Stena Drilling».
Segundo a Shell, a perfuração do bloco deverá estar concluída até ao final do ano 2025.
O navio de perfuração, o Stena DrillMAX chegou à área marítima do bloco 10 no dia 11 de outubro. «A unidade já havia trabalhado na costa do Suriname para a Total Energies entre maio e setembro de 2025», explica a nota informativa da Shell.
Depois de perfurar o poço Falcão do bloco 10, a embarcação vai regressar ao Suriname para, segundo a Shell, perfurar outro poço de petróleo no país da América Latina.
Note-se que a companhia petrolífera de origem holandesa é a principal operadora em São Tomé e Príncipe. Está presente na prospecção e possível exploração de petróleo em 5 dos 9 blocos de petróleo leiloados na ZEE (Zona Económica Exclusiva), do arquipélago, nomeadamente os blocos 6, 10, 11, 13 e 4.
O bloco 6 com o nome Jaca foi perfurado no ano 2022, e agora a Shell avança com o primeiro furo do bloco 10 mais concretamente sobre o poço batizado de Falcão, o nome de um pássaro, que simboliza a ilha de São Tomé, incluindo no estandarte nacional.
Abel Veiga
Luis Teixeira
22 de Outubro de 2025 at 7:42
Bom dia
Não se perfura poços, visto que poço é uma escavação feita para a pesquisa e exploração das águas subterrâneas, hidrocarbonetos entre outros minerais, ou para o conhecimento da estrutura geológica na construção civil ( estudos geotecnicos) como também os estudos técnicos em terra para a construção de barragens hidroeléctricas em que os mesmos podem atingir até 40 m para o caso específico das mesmas.
Por isso tenho visto essa informação de se perfurar poços e penso não estar equivocado neste conceito de poços.
Poços são a conclusão de qualquer estudo realizado para a obtenção de amostras para se quantificar as reservas.
Bem haja á todos.
Jorge Semeado
22 de Outubro de 2025 at 14:03
Eu já tinha vaticinado neste portal, há dois anos atrás, que surgiria a febre dos furos dos poços na s vésperas das próximas eleições. Teria sido eu o bruxo naquela altura? O bloco 6 foi perfurado em 2022. De lá pra cá, mais nenhuma operadora dos blocos adjudicados mexeram palha alguma. Tendo a Shell 5 blocos adjacentes, porquê perfurar apenas 1 bloco de 3 em 3 anos? Deste modo totalizaremos 15 anos para perfuração dos 5 blocos da Shell. É muito tempo para um pais que precisa de recursos financeiros como os seres vivos precisam do oxigenio para viverem. Alem disso alugar um navio perfurador para fazer apenas um furo de cada vez é muito desperdício de recursos, ao menos que o contratante tenha alguma vantagem ou “mixa” neste negócio. E holandeses não são gentes de “torrar” dinheiro em vão. Perfurar apenas um furo de cada vez? Há qualquer coisa que não está a bater certo. A Agencia Nacional de Petróleo deve evitar esta lenga-lenga para acelerar este processo de perfurações. 15 anos será muito.
A regra está a ser: 1 furo nas vesperas de cada eleições. Logo após os resultados das eleições, publica-se os resultados das perfurações e fecham-em copas até as eleições seguinte, e o ciclo se repete.
Espero que o Telanon não me censura mais uma vez.
Santo
22 de Outubro de 2025 at 8:47
Graças a Deus, Deus no comando.
Sotavento
22 de Outubro de 2025 at 11:26
A ver esta vez o que nos dizem😂😂😂😂