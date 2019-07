PNUD – abre concurso para contratação de 5 consultores

CONCURSO PÚBLICO

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe, vem por este meio informar ao publico em geral, que pretende contratar para a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe os seguintes consultores:

I . Um perito em Direito Constitucional

⦁ Um perito em Economia com experiência em Finanças Públicas

⦁ Um perito em Sociologia com experiência em Saúde Pública ou Pedagogia

Um perito em Relações Internacionais com experiência em Direito Eleitoral ou Direitos Humanos

⦁ Um perito em Comunicação Social

Neste sentido, convida os candidatos interessados em participar no referido concurso, à dirigirem-se à Receção da Casa das Nações Unidas para tomarem contacto com o respetivos Termos de Referências para o efeito.

As candidaturas deverão ser formalizadas mediante uma carta de apresentação dirigida ao Assistente da Representante Residente do PNUD para o Programa, explicando como o proponente atende às qualificações e experiência exigidas, até o dia 26 de julho de 2019 as 13h00.

Feito em São Tomé, aos 9 de Julho de 2019

Katarzyna Wawiwernia, RR __________________________