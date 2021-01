Ministério da Saúde – Concurso público para prestação de serviços diversos

O Ministério da Saúde na qualidade de beneficiário principal do projecto do Fundo Global, através da célula de gestão das subvenções faz saber as empresas locais que está aberto o concurso público para prestação de diversos serviços.

Atenção : Para ter acesso a todos os pormenores sobre o concurso público o leitor deve consultar os documentos em baixo :

1 – Aviso de Concurso Público

2 – TDR – Impressão Gráfica e Materiais de Escritório

3 – TDR – Serviço de Segurança

4 – TDR – Serviço de Limpeza

5 – TDR – Serviço de Manutenção de Motorizadas

6 – TDR – Serviço de Manutenção de Viaturas

7 – TDR – Serviço de Restauração