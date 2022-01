Eleição legislativa em Portugal – Voto Postal no Estrangeiro

A Embaixada de Portugal comunica a todos os cidadãos portugueses residentes em São Tomé e Príncipe, inscritos no recenseamento eleitoral, que votam por correspondência e que indicaram a caixa postal da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe para receção de correspondência, devem proceder ao levantamento do respectivo boletim de voto junto dos serviços da Embaixada com a maior brevidade possível.

O boletim de voto deve ser remetido pelo eleitor até o dia 29 de Janeiro(data do correio), usando o envelope postal recebido com o porte pago(sem custos para o eleitor).

Somente serão considerados os votos enviados até essa data e recebidos em Portugal até ao dia 9 de Fevereiro.

Para mais informações consulte o site da Embaixada