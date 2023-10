Portugal apresenta novo director técnico do projecto da Guarda Costeira

O Capitão-de-fragata Paulo Manuel Pedro Martins iniciou funções de Diretor Técnico do Projeto 2 – Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, inscrito no Programa-Quadro de Cooperação no Domínio da Defesa com a República Democrática de São Tomé e Príncipe, tendo apresentado cumprimentos protocolares às autoridades santomenses, nomeadamente a S. Exa. o Ministro da Defesa e Administração Interna, Dr. Jorge Amado, e a S. Exa. o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro-General João Pedro Cravid, bem como ao anterior Embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, Dr. Rui Carmo.

A Cooperação no Domínio da Defesa é uma área que adquire um sentido estratégico no relacionamento entre os dois Estados, expressa num relacionamento próximo entre as estruturas da Defesa e militares de ambos os países, que permite a troca de experiências e a realização de ações de capacitação, de ensino e de formação.

O novo Diretor Técnico do Projeto 2, no desempenho das suas funções, terá como objetivo global o apoio à Guarda Costeira e a manutenção do Sistema de Assinalamento Marítimo em São Tomé e Príncipe, consubstanciado em várias ações especificas que passam pelo apoio técnico à capacitação da Guarda Costeira e dos seus militares, à manutenção do Sistema de Assinalamento Marítimo e ao desenvolvimento do Conhecimento Situacional Marítimo no âmbito da integração da Guarda Costeira na arquitetura de segurança marítima no Golfo da Guiné. Tem ainda, como objetivos específicos contribuir para a formulação e implementação de um Sistema de Autoridade Marítima de São Tomé e Príncipe, assim como apoiar as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe em missões humanitárias ou de paz, questões de género e de mulheres, paz e segurança.

Fonte : Adido de Defesa de Portugal em São Tomé e Príncipe