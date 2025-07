PNUD solicita propostas para intervenções que contribuem para a Coesão Social em São Tomé e Príncipe

Sobre a Convocatória:

O PNUD está a apoiar projetos inovadores e de curta duração que promovam a coesão social no país, com financiamento entre 12.000 e 20.000 USD. As propostas devem estar alinhadas a pelo menos uma das seguintes áreas prioritárias:

• Identidade Nacional

• Transformação Verde

• Futuros Abundantes

• Uma Vida Livre de Violência

• Primeiros 1000 Dias

Este concurso está aberto para todos interessados com atuação em São Tomé e Príncipe têm até o dia 11 de agosto de 2025 para submeter as suas propostas.

A proposta deve ser enviada por email para bids.stp@undp.org com o seguinte assunto:

“Nome da sua Organização – Proposta de Projeto para Coesão Social”.

Veja o anúncio e o TDR :

1 –

2 –