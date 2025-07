UNICEF – Selecção de uma empresa de produção e edição de uma curta-metragem

O Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, em São Tomé e Príncipe, no âmbito do Programa jovens e adolescentes, vem pela presente informar que esta aberto o concurso público para a selecção de uma empresa de produção e edição de uma curta-metragem.

As propostas técnicas e financeiras devem ser submetidas em separados para o email anmoreira@unicef.org até o dia 07 de agosto de 2025 .

Para mais informações, os interessados deverão consultar o Termos de Referência em anexo.

Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida por email antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado, independente das razões, não serão consideradas para a avaliação. As propostas devem estar assinadas e no formato PDF, além de não conter vírus ou arquivos corrompidos.

