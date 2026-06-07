São Tomé e Príncipe reforça preparação nacional contra o ébola

Perante os surtos de ébola que continuam a afetar vários países africanos, sobretudo a República Democrática do Congo, onde o número de vítimas tem sido significativo, São Tomé e Príncipe decidiu reforçar a preparação nacional para uma eventual emergência sanitária.

O país passou a contar com um Plano de Contingência elaborado com apoio técnico da Organização Mundial da Saúde, que estabelece procedimentos de prevenção, deteção e resposta a possíveis casos.

Segundo Vilfrido Gil, especialista da OMS para emergências, “o país já se mobilizou desde o início da situação. Há uma equipa técnica a trabalhar através do centro de operações, encontros liderados pelo próprio ministro da Saúde, um plano de contingência atualizado e medidas específicas nos pontos de entrada, como o aeroporto e o porto, preparados para reagir com centros de isolamento e outros serviços.”.

Entre as ações previstas está a realização de exercícios de simulação para testar a capacidade de resposta das instituições nacionais e dos serviços de saúde. “O Ministério da Saúde anunciou um exercício de simulação de mesa para a próxima semana, de modo a garantir que, caso surja alguma situação, se saiba como agir e ativar a operação”, acrescentou Vilfrido Gil.

A informação foi divulgada durante um briefing com a imprensa, integrado nas comemorações dos 50 anos da Organização Mundial da Saúde em São Tomé e Príncipe.

José Bouças