Anúncios COMPRAN – Cancelamento dos concursos para o recrutamento de consultores individuais assistentes By Téla Nón Posted on 9 de Setembro de 2026 anuncio de cancelamento dos concursos no ambito do SIAS (2)Descarregar Related Items:destaque Recommended for you Embaixada da Índia prorroga a data para apresentação de candidaturas para a vaga de Assistente de Marketing e intérprete Ano letivo 2026/2027 inicia‑se com currículo atualizado e reforço do ensino técnico‑profissional AFAP – Processo de concurso em envelope para obras de construção de casas sociais, muro de vedação e construção de escola FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ