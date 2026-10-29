A Verdade tem de ser dita ! O Poder não é propriedade vossa !

As eleições passaram! Agora, chega de guerras partidárias, disputas por cadeiras e negociações de interesses. O povo não quer saber apenas, de quem ganhou ou de quem conseguiu mais acordos.

O povo quer saber quem vai resolver os seus problemas! Aos próximos Ministros de São Tomé e Príncipe, fica desde já o aviso: o povo não vos entrega o poder para servirem- se dele, mas para servirem o povo! Ser ministro não é conquistar um prémio, garantir privilégios ou transformar o Estado num negócio privado.

Não confundam cargos públicos com Propriedade Pessoal, nem a vitória política com um Cheque em Branco! O QUE ESPERAMOS ? Trabalho, competência, honestidade, transparência, humildade e patriotismo!

Queremos água nas torneiras, eletricidade nas casas, hospitais a funcionar, escolas com condições, emprego para os jovens e oportunidades para quem quer trabalhar e produzir. Queremos ministros próximos das comunidades, conscientes das dificuldades das famílias e comprometidos com o interesse nacional.

Não queremos ministros deslumbrados com o poder, narizes empinados, soberba ou arrogância! Não queremos vidas de luxo e mordomias pagas pelo erário público enquanto o povo luta para sobreviver.

Não queremos carros topo de gama acima dos 60.000 euros enquanto faltam serviços essenciais! O dinheiro público não é vosso, e cada Dobra gasta deve ser justificado pelo interesse público.

Não queremos familiares, amigos ou interesses partidários colocados acima da competência.

Não queremos especialistas em discursos e amadores na resolução dos problemas. Governar não é servir-se do Estado; é servir a Nação!

ESTAREMOS ATENTOS!

À incompetência, ao desperdício do dinheiro público, aos indícios de corrupção, ao favorecimento e a qualquer abuso de poder. Vamos fiscalizar, questionar, exigir transparência e denunciar irregularidades com responsabilidade. Quem violar a lei deverá responder perante as instituições competentes.

Ninguém está acima da lei! Não confundam a paciência do Povo com fraqueza, nem o silêncio com cumplicidade. Fiscalizar o poder não é perseguir; exigir responsabilidades não é fazer oposição por capricho.

É exercer cidadania e defender São Tomé e Príncipe! A Cadeira Ministerial não vos torna superiores ao cidadão. O cargo é temporário, mas as consequências das vossas decisões podem marcar gerações. São Tomé e Príncipe não é propriedade de nenhum partido, família ou governante.

O poder é uma responsabilidade, não um privilégio!

PRIMEIRO SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. PRIMEIRO O POVO. SEMPRE!

By Elisabete Carvalho ” Mulheres Insubmissas “