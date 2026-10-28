Elyane Neto  a médica são-tomense formada na Rússia que decidiu  se especializar em neurocirurgia

Dentro de 3 anos o sistema de saúde de São Tomé e Príncipe vai ter a primeira especialista em neurocirurgia. Chama-se Elyane Neto. Depois de 7 anos de formação em clínica geral na universidade de Moscovo a jovem são-tomensse de 26 anos trabalhou nos últimos dois meses, como estagiária voluntária no hospital central Ayres de Menezes.

Concorreu à bolsa de estudos para especialidade na Rússia, e deixa São Tomé esta quinta – feira rumo a Moscovo para especializar-se em Neurocirurgia.

«Eu gosto, é interessante tratar do sistema nervoso central e especialmente do cérebro. Gosto de desafios, e a parte cerebral humana é um grande desafio. E é uma especialidade que nunca existiu no país», declarou a médica Elyane Neto.

A neurocirurgia é uma especialidade médica que faz muita falta em São Tomé e Príncipe, acrescentou. Os dois meses de estágio voluntário no hospital Central Ayres de Menezes deram provas de que muitos pacientes acabam por não receber a assistência médica adequada.

«Nos últimos tempos temos muitos jovens com problemas neurológicos como o AVC ou trombose, e também os acidentados de motorizadas, com muitos casos de traumatismos cranianos» afirmou.

Filha de peixe sabe nadar, Elyane Neto, pertence a uma família de médicos e médicas. O pai é um dos mais antigos médicos são-tomenses, formado na ex-União Soviética. O irmão mais velho é médico, a tia e a cunhada também são.

Foto : Equipa médica da Rússia em São Tomé

Durante 2 semanas do mês de outubro, a jovem colaborou com a equipa de médicos especialistas russos, que veio apoiar o hospital central Ayres de Menezes, em várias especialidades, nomeadamente a cirurgia geral, cirurgia geral maxilo facial, estomatologia e outras.

O grupo de 8 especialistas russos operou dezenas de pacientes são-tomenses.

Abel Veiga