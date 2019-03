“Semeou-se o vento… hoje colhe-se  a tempestade”

Uma mensagem actual, cantada por Kalu Mendes. A música que faz parte do álbum Boleia, o sexto da carreira musical de Kalu Mendes, deu ritmo ao vídeo clip, que foi lançado na última semana. «É um video sócio – cultural, com mensagens para a Juventude. Para que no futuro não cometam os mesmos erros que andamos a cometer. Por isso chegamos ao ponto em que estamos. Semeou-se o vento e hoje colhe-se a tempestade e ninguém está isento desta culpabilidade», explicou Kalu Mendes.

A música diz que todos são culpados pela tempestade, que flagela a todos, porque resulta de erros, também cometidos com o concurso de todos, seja a nível ambiental, político, económico ou outros.

Um tema actual que inspirou o músico, que também é realizador de televisão, a transformar o vídeo clip num pequeno filme que pretende despertar consciências.

Hipólito, um líder da comunidade de Moro Peixe na ilha de São Tomé, foi convidado por Kalu Mendes, para participar no Clip. Hipólito é um homem que se dedica a protecção das tartarugas marinhas nas Praias de Moro Peixe. Um conselheiro daquela comunidade, uma voz escutada pela juventude local. «Senhor Hipólito assumiu o desafio lançado por mim, e reuniu os jovens e adolescentes da localidade em sua casa, e assistiram ao video clip», detalhou Kalu Mendes.

Hipólito e os jovens de Moro Peixe assistiram o clip, assimilaram a mensagem, e ficaram dentro do clip. «Esta musica é do álbum “Boleia”. Mas a mensagem continua a suscitar a prudência do álbum “Leve Leve”. Isto é fazer as coisas bem, pode levar o tempo que levar, mas fazer como deve ser. Sem pressa, pois a pressa é inimiga da perfeição», , sublinhou o músico.

Kalu Mendes propõe ao público sabedoria e prudência na dança da vida no planeta terra.

Abel Veiga

Veja o Clip :