Lendas & Biodiversidade – Cruzar oralidade e ciência na ilha do Príncipe 

Santo António, ilha do Príncipe, 11 a 19 de Agosto 2019

O projeto Lendas & Biodiversidade – ilha do Príncipe, LBiP participa na Bienal Florip​esfera I Bienal Cultural Transatlântica, que decorre no Príncipe, de 14 de Agosto a 14 de Setembro.

Numa parceria com a Fundação Príncipe,esta iniciativa multidisciplinar interliga biodiversidade local e tradição oral, através do desenvolvimento de ações científicas e artísticas.

Destinadas aos vários públicos da ilha, tem por objetivo fomentar a criatividade em torno dos recursos locais e, sobretudo, capacitar os participantes nas diversas competências abordadas.

Da escrita criativa, à ilustração científica; do uso do jogo e da escultura enquanto ferramentas de educação ambiental, aos fundamentos da comunicação de ciência; do registo da oralidade, à avaliação do potencial de biodiversidade de artrópodes, a equipa do projeto porá em prática uma malha interligada de actividades que almejam cultivar no local mais curiosidade e vontade de conhecer.

De 11 a 19 de Agosto, a equipa LBiP cumpre a fase II de um projeto desenhado em cinco etapas e que se prevê decorrer até junho de 2020.

Lendas & Biodiversidade – ilha do Príncipe é um projecto da responsabilidade dos biólogos Andreia Albernaz Valente, Joana Botelho Gusmão e Rui Miguel Carvalho.

Sob a coordenação científica de Maria do Céu Madureira (Centre for Functional Ecology – Science for People & the Planet – Universidade de Coimbra) está a ser desenvolvido emparceria com a Fundação Príncipe,com a participação do ilustrador Pedro Mendes, da Elytrum – ​Ciência em jogo​a AEPPMINUYIÉ-Associação de Estudantes do Príncipe em Portugal, entre outras entidades.

Para mais informações sobre este projeto ,por favor contacte Joana Oliveira, através do número 962577611 ou do email lendasebiodiversidade@gmail.com.