“Quem Somos Nós?” – A última parte

V PARTE

Após esta breve reflexão sobre a nossa história de séculos e sobre a forma como ela contribuiu para forjar o que somos hoje, abramos aqui um breve parêntesis para fazer uma incursão pelas noções de Cultura, Nação e Estado, de modo a encontrar eventualmente resposta para alguns dos problemas com que se confronta a sociedade santomense e que podem estar na base dos desequilíbrios estruturais que nos vêm dificultando as possibilidades de desenvolvimento.

Como é do conhecimento geral, o conceito de Nação está intimamente associado ao da Cultura, a ponto de ser comum afirmar-se que é pura farsa falar-se de nações sem que estas tenham como base e fundamento a Cultura.

No que respeita aos Estados, não dispõem de qualquer sustentabilidade os que não têm como substrato a existência de uma nação ou de um conteúdo cultural aglutinador.

Chegados aqui, parece-me de todo pertinente colocar-vos algumas questões, na perspectiva de, juntos, podermos encontrar respostas para as mesmas:

Não será que uma certa indefinição de que se vem revestindo a nossa identidade se prende com a ausência desse conteúdo cultural aglutinador, que, na opinião abalizada de Amílcar Cabral, “ está na base da capacidade de elaborar ou fecundar elementos que garantam a continuidade da história e determinam, ao mesmo tempo, as possibilidades de progresso ou de regressão de uma sociedade”? (19).

Não será tempo de nos preocuparmos com um problema que parece afectar sobremaneira o nosso desenvolvimento e avançarmos, decididos, na reflexão profunda sobre o papel da cultura na construção do Estado e a relação entre a cultura e o desenvolvimento?

Como caracterizar a situação de um Estado como o santomense em que, por vicissitudes históricas, tudo parece indicar que a Nação está ainda em formação e a Cultura, por inibição, insensibilidade ou incompreensão das elites, está muito longe de assumir o papel aglutinador que hoje dela se esperaria?

Será que é entendido pela elite santomense que a indiferença por ela manifestada para com a sua Cultura poderá estar a contribuir para dificultar a formação da Nação, força aglutinadora e catalisadora de qualquer Estado?

Se a Cultura é o embrião fortificador da Nação e esta o sustentáculo imprescindível do Estado, é tempo de debatermos sobre a nossa identidade, na perspectiva do desenvolvimento de uma política cultural que tenha em conta as particularidades do tecido social santomense e o reforço e consolidação do Estado de direito democrático ora em construção.

Num tempo tão fortemente marcado pelo consumismo e em que a globalização, tendo embora em conta as inegáveis vantagens que aporta, traz também consigo os germes de uma hegemonia cultural não muito favorável aos interesses identitários dos povos, torna-se imprescindível que cada país, sem cair em nacionalismos de espírito agressivo e chauvinista, busque as melhores formas tendentes a preservar a sua identidade e nação.

Relembro a propósito um conhecido político português que afirmou em dada ocasião que “nos momentos difíceis, só com a mobilização das energias colectivas, a afirmação de uma grande ambição nacional e a valorização do que melhor somos e temos, é possível combater os reflexos negativos da auto-satisfação e do conformismo, partindo, com espírito crítico e a indispensável tensão criadora para a aventura exaltante de construção de um futuro de esperança para todos …”(20)

Tenhamos, pois, a sagrada missão de acarinhar, promover e divulgar os valores que reflectem e ilustram as fibras mais íntimas do nosso sentir colectivo, ou seja, a nossa cultura. Reapropriemo-nos dessa herança que vem dos fundos do tempo e, fazendo-o, reconheçamo-nos como os detentores de um passado pleno de ensinamentos e de valores.

Não tenhamos quaisquer dúvidas: a situação apela a todos, adultos e jovens, para a necessidade de promover a luta pelas grandes causas por que vale a pena lutar, ou sejam, o amor à pátria e ao povo, a fidelidade às nossas raízes históricas e culturais, a defesa do ambiente, da justiça e da liberdade, a luta contra a futilidade, a miséria, a exclusão, a ignorância e o medo.

É esta a tarefa que, ao fim e ao cabo, nos incumbe a todos. Terá de ser esse o caminho a seguir. Oxalá o saibamos trilhar com determinação, responsabilidade e êxito.

Albertino Bragança

