TCHILOLI – Um impressionante hino à moral e à justiça

No momento em que se vive os efeitos benignos da decisão da UNESCO em tomar finalmente em consideração a proposta de S. Tomé e Príncipe visando que o país seja considerado Património Cultural Imaterial da Humanidade, aproveito o ensejo para me congratular vivamente com a notícia, projecto que contou sobremaneira, dentre outros, com a minha contribuição.

Foi assim que me ocorreu dar de novo a conhecer um texto por mim produzido há alguns anos, que retrata o interesse demonstrado na divulgação internacional do drama invocado pela importante peça teatral, que pouco se coadunava com a despreocupada visão das autoridades nacionais relativamente ao sector cultural.

Daí que, debilitado e relativamente ausente da encenação pública, o tchiloli, esse abnegado espelho crítico do desempenho da justiça na actualidade nacional, tem vindo a sobreviver quase que em total marginalidade, absoluto desconhecimento e desinteresse das gerações mais jovens, situação que se aguarda venha a ser substituída, tal como avançado no texto então produzido e divulgado por essa importante editora:

AFINAL, O QUE É O TCHILOLI?

Para mim, que mantenho com a peça uma íntima e prolongada relação de afecto, o tchiloli é, antes de mais, uma emocionante viagem à infância, lá onde perduram as imagens e as recordações que nos marcam indelevelmente a identidade, um percurso reforçado pela força interpretativa de figurantes de outros tempos, uns de lembrança aprazível pela sua bonomia, outros absolutamente aterradores pelo brutal realismo com que ornavam a sua performance.

Dos primeiros, por exemplo, como não recordar com nostalgia o impressionante talento de Manuel da Madre de Deus Alves de Carvalho, o célebre príncipe do Formiguinha de Boa Morte, retirado da cena há alguns anos, que com a elegância da sua figura e a força expressiva da sua arte, quase que nos fazia crer tratar-se de um verdadeiro príncipe real?

De facto, quem alguma vez o viu fazer a retirada da Corte Alta, após acusado de ter morto o infeliz Valdevinos, o corpo alto e esguio inclinado para trás, as mãos percorrendo, rápidas, as fitas colocadas no peito, as pernas entrecruzando-se, sob o férreo e atento olhar do seu implacável inimigo, Reinaldos de Montalvão, não podia ter qualquer dúvida: ele era, de facto, o melhor dos príncipes.

Dos últimos, será possível esquecer a ferocidade do famoso Fiton, também do Grupo Formiguinha, recentemente falecido, ou de Mé Quinta Mussambê, da extinta tragédia do Riboque, de uma energia sem limites e cujo talento e força interpretativa criaram com a miudagem de várias gerações uma inultrapassável relação de amor, respeito e medo?

O tchiloli, esse drama que aparentemente se centra em exclusivo no assassínio atroz de Valdevinos, é alimentado, com invulgar subtileza, por tensões outras, ligadas a factos passados, apenas superficialmente aflorados no texto, como os que presidem, por exemplo, às relações entre o Imperador Carlos Magno, o seu cunhado Ganalão e Reinaldos de Montalvão. Veja-se, a propósito, as palavras de Ganalão à sua chegada à corte, em resposta à saudação do Imperador, na qual este se lamenta da ausência na corte de cavaleiros como Reinaldos de Montalvão, Conde D. Roldão e outros:

“Muito alto Imperador,

Muito estou maravilhado

Por que mostrais tal favor

A quem vos há desonrado

Com tanta ira e rigor.

…………………………

Por que, senhor, não sentis

Que este malvado ladrão

Vos prendeu de sua mão

Tornando-vos a Paris,

Com muita grande traição

Pondo-vos em Montalvão

………………………….

Onde com grã vitupério

Estiveste em prisão,

Sem ter nenhum refrigério?

O tchiloli é também a um tempo música, teatro, canto e dança, um impressionante trama que amarra o espectador à sua intrépida sequência; um hino à moral e à justiça no confronto entre classes sociais num período específico da história da humanidade. Assim sempre o entendeu o povo santomense ao longo das gerações, assim o entenderão sempre os amantes da justiça e da liberdade que encontram no multissecular auto carolíngio a força da razão que deve presidir, em todas as circunstâncias, os actos da sociedade humana.

O povo, na sua ânsia de justiça, enaltece no final da peça a posição do Imperador que condena exemplarmente o seu próprio filho e sucessor. Este é, pode dizer-se, o leit-motiv do tchiloli, a razão pela qual ele se encontra gravado no imaginário popular. Para o saudoso investigador Paulo Valverde duas são as razões que terão levado o autor a seguir nessa direcção:

A necessidade de fazer triunfar os deveres ligados ao exercício da soberania e da justiça, em detrimento dos deveres paternais;

A ideia de que a intriga, a traição e o crime não triunfam, mesmo sob a prepotência dos mais fortes.

Atendendo, contudo, ao contexto histórico prevalecente na época, é de se advogar uma 3ª razão, se não mesmo a mais decisiva: a consciência da desvantajosa correlação de forças face à poderosa família de Mântua e a necessidade de defesa do poder em risco, perante o tom de advertência, de ameaça mesmo, contido nas palavras dos respectivos Embaixadores.

De facto, na frágil, descentralizada e dispersa estrutura do poder da era medieval europeia, em que os senhores feudais, favorecidos pela lei da vassalagem, assumiam efectivo poder político e militar, deve atentar-se nas palavras do Conde Dom Beltrão, um dos emissários do Marquês de Mântua à corte imperial:

“E mais lhe faço saber

Por que esteja aparelhado,

Se justiça não fizer,

Que o Marquês tem jurado

De por armas a fazer;

O mui valente e temido

Reinaldos de Montalvão,

Entre todos escolhido,

Está bem apercebido

Como geral capitão.

D. Cristão e Agulante,

Com o forte Dom Garinos

E o valente Montesinos,

Primo do morto Infante,

Filho de El-Rei D. Salinos,

E o mui grande Rei Gaião

De D. Reinaldos cunhado.

E o esforçado Dudão,

E o grã Duque de Milão

E D. Ricarte esforçado,

O Marquês de Oliveiros,

E o famoso Durandarte,

E o Infante D. Gaifeiros,

E o mui forte Ricardo,

E outros fortes cavaleiros,

Todos têm boa vontade

De ajudar ao Marquês

Em esta necessidade,

Porque foi grã crueldade

A que vosso filho fez.”

A ameaça, que nada tem de velada, não deixa margem para qualquer dúvida.

São estas as grandes mensagens do tchiloli, uma peça imorredoira que marca como nenhuma a natureza crioula das nossas raízes culturais. Uma peça que não tem contado com o nosso interesse, pois, caso contrário, estaria há muito inserida nos curricula do ensino secundário, seria alvo de uma dramatização mais estruturada e teria como suporte modelos empresariais que a tornariam ainda mais rica, mais moderna e mais dinâmica.

Albertino Bragança

12.12.2025