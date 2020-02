Antestreia e Estreia Documentário Sombras do Poder em São Tomé

No dia 12 de março, quinta-feira e 13 de março, sexta-feira ás 17h30m, o auditório do Centro Cultural Português em São Tomé acolhe a antestreia e a estreia do documentário Sombras do Poder da autoria do Nilton Medeiros e Jerónimo Moniz, com a presença dos protagonistas da história.

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre os autores do documentário, a Embaixada de Portugal em São Tomé e o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP.

Apresentação do documentário estará à cargo do antigo Procurador Geral da República de São Tomé e Príncipe, Adelino Pereira, com música de Guilherme Carvalho, presidente da Associação santomense de músicos, cantores e interpretes.

A antestreia será apenas para convidados, a estreia entrada é livre.

Documentário Sombras do Poder está inserido no Projeto “São Tomé e Príncipe Retalhos de uma História” da autoria de Nilton Medeiros e Jerónimo Moniz.

Relata um conjunto de acontecimentos que a sociedade santomense e não só, têm refletidos durante mais de 40 anos.

Muito se tem escrito e dito, algumas vezes marcado por preconceitos ideológicos outras simplesmente pelo oportunismo do politicamente correto. No documentário Sombras do Poder, cada personagem, tem a sua verdade, sem pretender ser a verdade absoluta.