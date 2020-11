485 anos da evangelização em STP num livro que reflecte luz e sombras

Padre Fausto Matos(na foto), é o autor do livro que mostra as influências do cristianismo na sociedade santomense.

A obra literária que relata a história de São Tomé e Príncipe, a luz da instalação há 485 anos da Igreja católica no arquipélago, foi apresentada pelo Padre Leonel Pereira.

Os 485 anos da evangelização em São Tomé e Príncipe, são detalhados sob a reflexão de luz e sombra.

O apresentador do livro, deu exemplo de várias luzes que reflectiram em São Tomé e Príncipe ao longo dos 485 anos. O Téla Nón registou o relato da décima luz, evocada pelo Padre Leonel Pereira.

«A décima luz tem a ver com a conferência episcopal de São Tomé e Príncipe e Angola. Em 2014 vieram para São Tomé todos os bispos de Angola fazer uma reunião aqui em São Tomé com o Bispo Dom Manuel António. O normal seria Dom Manuel António ir para Angola porque ele é só 1, mas daquela vez decidiram vir todos para aqui, foi maravilhoso», afirmou o padre Leonel Pereira.

Note-se que a concentração dos bispos católicos em São Tomé no ano 2014, gerou uma luz espiritual potente, para o país que vivia um período eleitoral decisivo naquele ano.

Mas, os 485 anos de evangelização de São Tomé e Príncipe, também produziram sombras. «As sombras são muitas ….a sétima sombra que estamos a viver agora é a influência de seitas. Parece que tornou uma coisa incrível. Cada um pensa como quer, e faz o que diz. Oitava sombra é o número reduzido de missionários», referiu o apresentador do livro.

«A feitiçaria é uma sombra muito forte…», destacou o Padre Leonel Pereira.

Um livro cheio de informações e de memória histórica de São Tomé e Príncipe. Antónia Daio, cidadã católica, manifestou para a imprensa a importância do livro que foi 1apresentado no espaço Cacau, na cidade de São Tomé.

«A obra é oportuna. Estamos há mais de 400 anos de evangelização. Acho que é momento de termos escritos que possam informar e nortear os mais novos, as gerações vindouras», precisou.

A cidadão católica, deu também exemplos de luz e sombra dos últimos 485 anos da evangelização de São Tomé e Príncipe. «Luz como a vinda do Papa João Paulo II a São Tomé. Também é luz a nomeação do padre Neto como Bispo residente de São Tomé e Príncipe. Antes tínhamos bispos que não residiam em São Tomé», pontuou Antónia Daio.

Jorge Bom Jesus, um cidadão devoto dos santos e santas de São Tomé e Príncipe, esteve presente na apresentação do livro do Padre Fausto Matos.

«Quando nós analisamos a nossa história cultural, social, política, ela é muito marcada pela religiosidade, os nossos próprios valores e sistema de valores. O padre fausto através deste livro imortaliza a história da religião, que se confunde com a história do nosso povo. É um livro que inspira o estudo», afirmou o cidadão católico e Primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus.

Pároco da Igreja da Nossa Senhora de Lurdes, que envolve o Bairro do Hospital na cidade de São Tomé, o Padre Fausto Matos, explicou que a pesquisa começou a ser feita ainda em Espanha.

Segundo o autor do livro, a história do cristianismo no país é anterior a fundação da Diocese de São Tomé, que aconteceu há 485 anos. «Antes da criação da diocese, já havia presença dos missionários em São Tomé, o que totalizam 5 séculos de cristianismo», precisou.

«O meu livro fala da influência do cristianismo no “modus vivendi” dos santomenses», garantiu o autor.

Colocou luz e sombra nos 485 anos de evangelização do país, porque considera durante quase 5 séculos, a Igreja católica esteve envolvida em situações negativas, mas também em situações positivas.

«Houve situações em que a Igreja estava a ser influenciada pelas correntes da colonização, e claro que essas correntes influenciaram a igreja negativamente. Estes são os pontos da sombra», frisou.

Luz nasce do papel caritativo, de solidariedade e de amor desempenhado pela diocese de São Tomé. «Nesse momento percebemos que se não fosse a igreja católica em São Tomé, não sei o que seria das camadas mais vulneráveis da sociedade. A igreja próxima do povo, os párocos e as irmãs, muitas casas sociais, escolas e jardins de acolhimento, são aspectos que marcam positivamente a presença da igreja em São Tomé», concluiu o Padre Fausto matos.

Menos de 200 exemplares do livro foram expostos na cerimónia de lançamento.

Pela riqueza histórico-cultural que relata de São Tomé e Príncipe, a procura é grande. O Padre Fausto Matos, está condenado a “rezar” para que consiga fazer mais publicações do livro, que mostra luz e sombra, num contexto de 485 anos de evangelização em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga