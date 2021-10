PROCULTURA PALOP-TL apoia seis produtores incluindo o são-tomense Enerlid Franca

COMUNICADO DE IMPRENSA

Projeto da União Europeia PROCULTURA PALOP-TL apoia seis produtores dos países PALOP-TL para participar na maior feira internacional de música, a WOMEX – WorldwideMusic Expo

Lisboa, 25 de outubro de 2021

No âmbito do projeto da União Europeia PROCULTURA PALOP-TL seis produtores e agentes musicais dos PALOP-TL (um por cada país) vão participar na WOMEX- WorldwideMusic Expo 2021, que acontece de 27 a 31 de outubro,na cidade do Porto.

‘Stive’ (Angola), Paulo Linhares (Cabo Verde), EdizildoIndi (Guiné-Bissau), ‘PakNjamena’ (Moçambique), Enerlid Franca (São Tomé e Príncipe) e Olívio Santos (Timor-Leste) são os produtores e agentes musicais que participam neste evento profissional, com o apoio do PROCULTURA.

Participar na WOMEX vai ser uma oportunidade única para estes participantes dos PALOP-TL conhecerem outros produtores e artistas internacionais, apresentarem os seus trabalhos e portfólios artísticos, assim como promoverem a riqueza musical dos seus países.

A WOMEX é o maior encontro musical internacional e culturalmente diverso do mundo e a maior conferência do cenário musical global, com feira de negócios, palestras, filmes e pequenos concertos de showcase.

Com mais de 2.500 profissionais (incluindo 260 artistas) de 90 países envolvidos, a WOMEX, é a plataforma de networking número um para a indústria da música mundial. O seu espetro musical é incomparável no mercado de showcase internacional, variando do mais tradicional ao novo underground local e global, abrangendo música popular, raízes, jazz, culturas locais e da diáspora, bem como sons urbanos e eletrónicos de todo o mundo.

Esta iniciativa é apoiada pelo DIVERSDIDADE – Instrumento de financiamento para a diversidade cultural, cidadania e identidade, gerido em parceria com a EUNIC – Rede de Institutos Culturais e Embaixadas da União Europeia e que se enquadra nas atividades promovidas pelo PROCULTURA – Promoção do Emprego em Atividades Geradoras de Rendimento no Setor Cultural, nos PALOP e em Timor-Leste.

O PROCULTURA PALOP-TL é uma Ação do Programa Indicativo Multianual PALOP – Timor-Leste e União Europeia, financiada pela União Europeia, cofinanciada e gerida pelo Camões, I.P. e cofinanciada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Tem como objetivo contribuir para a criação de emprego em atividades geradoras de rendimento na economia cultural e criativa nos PALOP e em Timor-Leste.

Fonte : Departamento de Comunicação do PROCULTURA PALOP – TL