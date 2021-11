Músico “Quixote One” tem novo single intitulado “Explode Bomba”

O músico Santomense Quixote One, mais conhecido por Rei Kongo, anuncia o lançamento de novo single intitulado “Explode Bomba”. Depois de uma longa pausa resultante da pandemia, e para expressar a sua paternidade com a chegada do seu terceiro filho, o músico anuncia o lançamento do novo single, que surge como uma renovação, uma vez que o artista terminou recentemente mais uma formação de mixagem e masterização, o que lhe permitiu consolidar os seus conhecimentos nessas áreas que se manifestam em trabalhos com mais qualidades nessa nova fase.

Desta feita o musico juntou os seus conhecimentos audiovisuais assumindo uma parceira com os CABUM audiovisuais, que lhe possibilitará resultados de trabalhos com melhor qualidade nos próximos tempos, com o lançamento desse single o musico espera voltar ao activo com trabalhos que vão dar muito que falar.

O lançamento oficial do single está previsto para dia 30 de Novembro.

Veja o vídeo no Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=W1H6VRt8a1k&t=5s