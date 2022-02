5ª Edição do Festival Internacional de cinema de STP

Estão abertas inscrições para a 5ª edição do São Tomé Festfilm, depois do interregno devido

a situação pandémica, o Festival Internacional de Cinema esta de volta à São Tomé e

Príncipe, e promete combinar a diversidade do melhor que se faz mundialmente no cinema

de autor.

A próxima edição está prevista para o mês de Outubro do corrente ano. Serão admitidos

filmes em diversas categorias ficcionais dentre elas Longa e curta-metragem, documentários,

animação e vídeo clips apenas na competição nacional.

De salientar que o festival pretende reforçar a presença do cinema africano nas competições, assim, esta edição contará com uma nova categoria direcionada ao continente Africano denominado Competição África, abrangendo assim todos os países do continente africano.

Para ter todos os detalhes consulte a seguir a nota de imprensa e o regulamento :

