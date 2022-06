A Embaixada da Índia celebrou o 8º Dia Internacional do Yoga em São Tomé, no dia 18 de junho. Esta foi a primeira celebração da IDY (Dia Internacional do Yoga) em São Tomé após a criação da Embaixada da Índia no país.

Mais de 100 entusiastas de yoga seguiram o protocolo comum de yoga conduzido pela Senhora Ines Mestre, instrutora de yoga. Os participantes incluíram representantes do corpo diplomático, funcionários locais do governo, representantes de organizações internacionais, bem como instituições acadêmicas.

Em seu discurso de abertura, o embaixador Raghu Gururaj afirmou que, como terra do yoga, não é surpresa que a Índia esteja liderando os esforços globais para popularizar seu apelo universal e benefícios comprovados para a saúde do yoga. Mas a Índia não a considera como sua propriedade e é por isso que quer espalhá-la pelo mundo.

Mencionou ainda que o Yoga incorpora a unidade da mente e do corpo, pensamento e ação que é valioso para a saúde e o bem-estar. Yoga não é apenas exercício; é uma forma de descobrir um senso de unidade consigo mesmo, com o mundo e com a natureza.

O embaixador explicou que quando o primeiro-ministro da Índia introduziu o projeto de resolução para estabelecer o Dia Internacional do Yoga em 2014 na 69ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, a resolução foi aprovada pelas Nações Unidas com o apoio de 177 Estados-membros , incluindo São Tomé e Príncipe.

Consequentemente, a ONU proclamou por unanimidade 21 de junho como o Dia Internacional do Yoga (IDY). 21 de junho também é chamado de Dia Internacional da Não-Violência.

Ele afirmou que o primeiro IDY foi aberto em 21 de junho de 2015 pelo primeiro-ministro da Índia. O evento foi reconhecido e celebrado em 170 países, incluindo EUA, China e Canadá. Desde então, este Dia tem sido observado em todo o mundo por um grupo cada vez maior de pessoas que abraçaram o yoga e adquiriram o caráter de um movimento de massa.

O embaixador disse ainda que, para garantir que o interesse dos participantes em praticar yoga não termine com o IDY, mas vai além, o governo da Índia criou um Protocolo Comum de Yoga, que é um modelo padrão usado no mundo durante as comemorações dos Dias.

Os moradores de São Tomé têm demonstrado um crescente interesse pelo Yoga, devido aos esforços da Embaixada indiana em São Tomé.

Fonte : Embaixada da Índia