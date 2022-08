Calema no Meo Sudoeste – «É um marco para a nossa carreira e para o público que nos segue»

Os Calema estrearam-se, no Meo Sudoeste, dia 5 de Agosto, no terceiro dia do Festival que continua a arrebatar a agenda dos festivaleiros de todas as idades.

Foi perante os 23 mil fãs, que a banda mostrou, porque continua a ser a número 1 do streaming em Portugal e PALOP!



Numa noite que aparentava ser fria, a dupla de irmãos, António Mendes Ferreira e Fradique Mendes Ferreira cantaram e dançaram ao som de temas como “Vai” ou “Bulawê“.

Por entre músicas e alguma conversa com o público, a banda não resistiu e lançou um convite: “Quem está aqui para dançar? Quero ver essas mãos no ar… ” de imediato jovens, adultos e famílias presentes não pararam mais.



Seguiram-se músicas como “Bomu Kêlê“, “Abraços“, entre outras.

Calema – Onde Anda

Um dos grandes momentos da noite foi o tema “Onde Anda” que deu o mote para a entrada da cantora Soraia Ramos, que em dueto com os Calema cantou “O Nosso Amor“.



Houve ainda tempo para “Te Amo” e “Amar 24/24“, com muita dança por parte do público.

“Foi empolgante, muito bom estar aqui, ver este público cheio de energia, é contagiante.”

“Temos muito orgulho em fazer este palco pela primeira vez. É um marco para a nossa carreira e para o público que nos segue. É um reflexo do nosso trabalho e da nossa dedicação. Um muito obrigado.”



Os Calema são, nos últimos 5 anos, os intérpretes das músicas mais ouvidas em Portugal e em todos os países africanos de língua oficial portuguesa. Conhecidos por variados sucessos como “Te Amo“, “A Nossa Vez“, “Vai” ou o recentíssimo “Onde Anda“, os Calema totalizam mais de 500 milhões de visualizações nos seus vídeos no youtube.



Calema são dos projetos musicais portugueses mais internacionais, com inúmeros concertos em países como, França, Moçambique, Guiné-Bissau, Holanda, Estados Unidos, Angola, Suíça, Canadá, entre outros.



Por cá, os Calema com uma agenda repleta de concertos têm batido todos os recordes de público!



No Spotify atingiram um milhão de ouvintes mensais e nas próximas semanas vão bater mais um recorde, ao chegarem às 100 milhões de visualizações, no videoclip “A Nossa Vez”.

Calema – “A Nossa Vez”



Os Calema somam cerca de cinco milhões de seguidores nas redes sociais.

