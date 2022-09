Concerto de Gala ConMúsicaS celebra o estilo musical Samba-Socopé

Vai realizar-se no próximo dia 24 de Setembro o Concerto de Gala ConMúsicaS, o grande

evento musical da I Bienal de Música Santomense, ConMúsicas’22.

Realiza-se no dia 24 de Setembro o Concerto de Gala ConMúsicas, um espectáculo musical integrado no programa da I Bienal de Música santomense (ConMúsicaS’22). Este evento decorrerá no grande auditório do Palácio de Congressos, na cidade de S. Tomé e terá início às 16H00.

O Concerto de Gala ConMúsicas é um evento para celebrar o estilo musical Samba Socopé enquanto património músico-cultural crioulo. O programa deste espectáculo inclui a apresentação pública das canções que disputam o Concurso Nacional de Música Santomense e a actuação especial, na qualidade de artistas convidados, de Leonardo e Dai-Dói.

O ConMúsicaS (Concursos Nacionais de Música Santomense) foi lançado em 2008, consagrando os irmãos António e Fradique, hoje CALEMA, como vencedores absolutos. Em 2020 o ConMúsicaS foi recuperado e redesenhado sob a forma de bienal e neste formato almeja posicionar-se como pólo referencial de reconfiguração da cena musical em S. Tomé e Príncipe, promovendo o empoderamento e patrimonialização das expressões de música popular, o resgate e a valorização da identidade musical crioula, a dinamização de uma indústria musical local e a modernização da produção musical santomense.

A edição inaugural da Bienal, ConMúsicaS’22, decorre de Maio a Setembro deste ano e evoca e celebra o Samba-Socopé como estilo musical emblemático e representativo da crioulidade musical das ilhas. O programa da presente edição contempla um conjunto de actividades estruturantes com o qual se espera que os espaços público e privado do país se convertam num imenso palco de reflexão e acção em prol da música santomense, envolvendo fazedores musicais, agentes culturais, instituições, cidadão comum e autoridades governamentais.

ConMúsicaS’22 conta com o alto patrocínio institucional do Governo de S. Tomé e Príncipe e é co-financiada pelo DIVERSIDADE – Instrumento de financiamento no âmbito do PROCULTURA – ação financiada pela União Europeia, co-financiada e gerida pelo Camões, I.P. Este Instrumento é gerido em parceria com a EUNIC – Rede de Institutos Culturais e Embaixadas da União Europeia. O ConMúsicaS’22 é, também, co-financiado pelo Banco Internacional de S. Tomé e Príncipe

FONTE – ConMúsicaS’22