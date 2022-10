Olavo Amado representa STP na Worldwide Music Expo, em Lisboa

Representante de São Tomé e Príncipe integra o grupo de oito projetos PROCULTURA PALOP-TL presentes na WOMEX – Worldwide Music Expo, em Lisboa

No âmbito do PROCULTURA PALOP-TL, oito representantes de projetos no setor da música dos PALOP e Timor-Leste, vão participar na WOMEX – Worldwide Music Expo 2022, que acontece de 19 a 23 de outubro, na cidade de Lisboa.

De São Tomé e Príncipe, vai participar Olavo Amado, em representação do Entreposto das Artes: São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, projeto coordenado pela ROÇAMUNDO – Associação para a Cultura e Desenvolvimento (CACAU).

Participar na WOMEX é uma oportunidade única para conhecerem produtores e artistas internacionais, agências, festivais e órgãos de comunicação, mas acima de tudo, para apresentarem os resultados e as metas dos seus projetos, assim como promoverem a riqueza musical dos seus países.

A WOMEX é o maior encontro musical internacional e culturalmente diverso do mundo e a maior conferência do cenário musical global, com feira de negócios, palestras, filmes e pequenos concertos de showcase.

Com mais de 2.600 profissionais (incluindo 260 artistas) e 90 países envolvidos, a WOMEX, é a plataforma de networking número um para a indústria da música mundial. O seu espetro musical é incomparável no mercado de showcase internacional, variando do mais tradicional ao novo underground local e global, abrangendo música popular, raízes, jazz, culturas locais e da diáspora, bem como sons urbanos e eletrónicos de todo o mundo.

O PROCULTURA PALOP-TL é uma Ação do Programa Indicativo Multianual PALOP – Timor-Leste e União Europeia, financiada pela União Europeia, cofinanciada e gerida pelo Camões, I.P. e cofinanciada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Tem como objetivo contribuir para a criação de emprego em atividades geradoras de rendimento na economia cultural e criativa nos PALOP e em Timor-Leste.

FONTE – Projecto PRO-CULTURA

