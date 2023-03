A embaixada da Índia anuncia para junho a realização do 9º Dia Internacional do Yoga

Como a terra do yoga, não é surpresa que a Índia esteja liderando os esforços globais para popularizar o apelo universal do Yoga e seus comprovados benefícios à saúde. Quando o primeiro-ministro Narendra Modi apresentou o projeto de resolução para estabelecer o Dia Internacional do Yoga em 2014 na 69ª sessão da Assembleia Geral, ele afirmou que “o yoga é um presente inestimável de nossa antiga tradição. O yoga incorpora a unidade da mente e do corpo, pensamento e ação … uma abordagem holística que é valiosa para nossa saúde e nosso bem-estar.

Yoga não é apenas exercício; é uma maneira de descobrir o senso de unidade consigo mesmo, com o mundo e com a natureza.”

Também não é surpresa que a resolução da Índia tenha passado pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o apoio de colossais 177 estados membros, incluindo a República de São Tomé e Príncipe. Consequentemente, a ONU adotou por unanimidade a Resolução nº 69/13 em 11 de dezembro de 2014 para proclamar 21 de junho como o Dia Internacional do Yoga (IDY).

O Dia Internacional do Yoga serve como um lembrete para as pessoas do mundo fazerem escolhas mais saudáveis na vida seguindo o yoga para promover uma boa saúde e também um espírito de harmonia. A observância do IDY criou oportunidades para pessoas em todo o mundo, não apenas para destacar os óbvios benefícios à saúde que a ioga traz e o bem-estar que ela gera, mas também para espalhar a boa vontade e o espírito de fraternidade.

O primeiro IDY foi inaugurado em 21 de junho de 2015 pelo primeiro-ministro da Índia. Esse evento não apenas criou dois recordes mundiais do Guinness para o maior número de pessoas praticando ioga em uma única sessão (35.985), mas também para o maior número de nacionalidades (84) participantes em todo o mundo.

O evento foi reconhecido e comemorado em 170 países, incluindo EUA, Europa, Austrália, partes da África, Ásia, América do Sul e Canadá. Desde então, este dia tem sido observado em todo o mundo por um grupo cada vez maior de pessoas que abraçaram a ioga e adquiriram o caráter de um movimento de massa.

Em São Tomé, a Embaixada da Índia celebrou o 8º Dia Internacional do Yoga na cidade no dia 18 de junho de 2022, que foi o primeiro IDY desde o estabelecimento de uma Embaixada da Índia residente em São Tomé. Mais de 100 praticantes e entusiastas do yoga participaram no IDY em São Tomé.

Desde aquele evento, os residentes são-tomenses têm demonstrado um crescente interesse pelo Yoga, fruto dos esforços da Embaixada da Índia em São-Tomé. Em 2023, a Embaixada da Índia planeia organizar o 9º Dia Internacional do Yoga num espaço aberto ao público na cidade de São Tomé no mês de junho de 2023.

A data exata do evento será anunciada pela Embaixada em abril através das suas redes sociais alças. Será emitida uma ficha de inscrição para que os participantes interessados possam confirmar sua presença. A expectativa é que este ano o evento atraia cerca de 200 participantes.

Antes desse evento, a Embaixada prevê organizar um conjunto de sessões de prática de ioga nas suas instalações durante os meses de abril e maio deste ano. Durante essas sessões de prática de yoga, o Protocolo Common Yoga, elaborado pelo Ministério de Ayurveda e Yoga, Índia, seria apresentado aos participantes.

O protocolo comum de ioga foi projetado exclusivamente para atender profissionais e amadores de ioga. Compreende um conjunto ideal de asanas (posturas iogues) para induzir iniciantes ao yoga. Projetado meticulosamente para pessoas de várias faixas etárias e todas as esferas da vida participarem e colherem os benefícios de saúde do yoga, o protocolo CYP emergiu como um popular programa introdutório de yoga.

A Embaixada vai coordenar a realização do 9º Dia Internacional do Yoga na cidade são-tomense em colaboração com o Ministério da Juventude e Desportos são-tomense e com a participação de praticantes de yoga locais e entidades académicas.

