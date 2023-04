Jovens celebraram o dia da língua mais antiga

As Nações Unidas instituíram 20 de abril como sendo o Dia Mundial da Língua chinesa. Considerada como a mais antiga no seio das Nações Unidas, a língua chinesa é falada e escrita há mais de 4 mil anos.

Os alunos da escola preparatória Patrice Lumumba na capital São Tomé, celebraram efusivamente o dia consagrado ao idioma que tem sido promovido no país pelo Instituto Confúcio de São Tomé.

Recitaram poemas, cantaram e dançaram em língua chinesa. O Instituto Confúcio está a estender o ensino da língua para o interior do país. Estabeleceu parcerias com várias escolas, para inclusão do chinês como disciplina extracurricular.

De forma lúdica, as crianças são-tomenses começam a assimilar a pronúncia chinesa. A língua mais falada no mundo. Segundo dados das Nações Unidas mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas falam chinês.

«Além da China, a Singapura considera o chinês como língua oficial. Mais de 70 países incorporaram a língua chinesa nos seus sistemas nacionais de educação, e mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo estudam o chinês», revelou Hu Bin conselheiro da embaixada da China em São Tomé e Príncipe.

Desde o ano 2010 que as Nações Unidas instituíram o Dia Internacional da Língua chinesa e promove o seu ensino a nível mundial. A UNESCO através do Presidente da 41ª Conferência Geral, Santiago mourão, considerou o chinês como « a língua mais antiga ainda em uso».

Tamara Siamashvili que preside o conselho executivo da UNESCO, também enalteceu a importância da língua chinesa para a cultura mundial.

«Quando celebramos a cultura chinesa, também celebramos sua contribuição para a diversidade cultural, para o diálogo inter-cultural para a paz duradoura», sublinhou.

A língua milenar chinesa foi o móbil do lançamento pelo Presidente Xi Jinping da Iniciativa Civilização Global. O presidente da República Popular da China pediu respeito para com a diversidade das civilizações. Uma iniciativa em que Xi Jinping defende valores comuns da humanidade, a herança, a inovação de civilizações, e o intercâmbio internacional robusto.

A língua chinesa faz parte de 6 idiomas oficiais das Nações Unidas. É composta por 60 mil caracteres, dos quais 6 mil em uso corrente. Tão antiga que segundo provas antropológicas os caracteres chineses foram encontrados em ossos de animais que datam de mais de 1250 anos Antes de Cristo.

Caracteres que segundo a ciência terão sido impregnados em ossos de animais durante a Dinastia Shang.

Todos os anos os jovens são-tomenses celebram o dia da língua chinesa. Ao mesmo tempo que o Instituto Confúcio de São Tomé, leva cada vez mais o ensino da língua às crianças de todas as regiões do país.

Abel Veiga