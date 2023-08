Ilha do Príncipe palco da celebração do dia da Cultura Chinesa

Dia da Cultura Chinesa vai ser celebrado na Ilha de Príncipe no dia 12 de Agosto

Descubra o encanto da cultura chinesa participando no nosso evento!

Pela primeira vez, o Dia da Cultura Chinesa é celebrado na Ilha de Príncipe!

Por que não passar um dia relaxante aqui, saboreando a gastronomia chinesa enquanto aprecia a arte de chá e kungfu de saúde? Ou que tal uma consulta de medicina tradicional chinesa?

A entrada é gratuita, e cada participante terá direito a uma surpresa!

Encontramo-nos das 9h00 às 14h00 no dia 12 de Agosto no Parque Popular da Ilha de Príncipe!

O evento é organizado pela Embaixada da República Popular da China, em colaboração com o Governo Regional, no quadro da 16ª Edição do mês da Cultura da ilha do Príncipe, e com a participação do Instituto Confúcio da Universidade de São Tomé e Príncipe e da Equipe Médica Chinesa.

Também não perca a consulta que se realizará no Hospital DR. Manuel Quaresma Dias Da Graça pela Equipe Médica Chinesa no primeiro período nos dias 11, 12 e 13.