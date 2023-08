Cultura chinesa partilhou o mês da Cultura do Príncipe

Pela primeira vez, o maior evento cultural da ilha do Príncipe absorveu os sabores, a história e as manifestações culturais da República Popular da China.

Agosto é o mês em que a ilha do Príncipe celebra e promove a sua identidade cultural. Coincidentemente 12 de Agosto é o dia da cultura chinesa. Uma oportunidade para o governo regional do Príncipe e a embaixada da China em São Tomé e Príncipe realizarem o intercâmbio cultural.

Xu Yingzhen, embaixadora da China em São Tomé e Príncipe liderou a delegação cultural chinesa que partilhou com a população do Príncipe, algumas manifestações da cultura do país asiático. A diplomata reuniu-se com o Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe, Filipe Nascimento, e a cooperação cultural esteve no centro da conversa.

Jogos, concursos de escrita de caracteres chineses deram ao mês da Cultura do Príncipe, o brilho do oriente.

Pratos típicos da China foram apresentados na cidade de Santo António do Príncipe, onde os habitantes puderam também conhecer a história do Chá. Uma bebida muito consumida pelos chineses e que resulta do plantio e tratamento de ervas com poder medicinal. Chá é uma cultura milenar da China, e até os dias de hoje, um dos principais produtos de exportação do país.

A ilha do Príncipe Património Mundial da Biosfera pela UNESCO, é também uma das principais reservas de plantas endémicas e com poder medicinal cientificamente provado. No quadro da celebração do dia da cultura chinesa, 12 de agosto, a medicina tradicional chinesa foi ao encontro das populações da ilha do Príncipe.

A parceria entre o Governo Regional do Príncipe e a Embaixada da China, promoveu o intercâmbio cultural e apoio ao Hospital Manuel Quaresma Dias da Graça do Príncipe.

«A Embaixadora Xu Yingzhen visitou o Hospital Drº. Manuel Quaresma Dias da Graça na Ilha do Príncipe, onde presenciou uma sessão de consulta realizada pela Equipa Médica Chinesa e a cerimónia de entrega de Livro de Bolso de Eletrocardiogramas (ECGs) Clinicos Comuns», refere a nota de imprensa da embaixada da China.

A equipa médica da China ofertou ao hospital do Príncipe medicamentos e equipamentos médicos. Cultura uniu Príncipe e China no mês de Agosto.

Abel Veiga