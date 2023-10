Cultura santomense vai ser exibida no Gabão

Uma delegação de mais de 25 pessoas partirá de São Tomé e Príncipe ao Gabão a partir de 8 de outubro para apresentar a cultura santomense em todas as suas formas!

Descubra o programa concebido pela Alliance Française, o Institut Français do Gabão e a Embaixada de França no Gabão e em São Tomé e Príncipe, em parceria com o Governo de São Tomé e Príncipe.

A inauguração da semana cultural santomense será no Instituto Français de Libreville na terça-feira, dia 10 de outubro, às 17h00, com a projeção de uma curta-metragem,e a inauguração de uma exposição de arte que decorrerá até 4 de novembro de 2023.

O ponto alto será na sexta-feira, 13 de outubro, às 19h00, com a apresentação oficial do grupo de Tchiloli com legendas em francês e a presença excecional da Ministra da Educação, da Cultura e da Ciência e da Embaixadora de São Tomé e Príncipe em Libreville..

Reserve já os seus bilhetes no Institut Français do Gabon !

Fonte : Aliança Francesa de São Tomé e Príncipe