XI Encontro de Escritores de Língua Portuguesa na cidade da Praia

A “Língua Portuguesa, Expressão de Liberdade, Democracia e Desenvolvimento Municipal” é o tema que irá assinalar a XI edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa que decorrerá na cidade da Praia, de 19 a 22 de outubro.

O Encontro de Escritores de Língua Portuguesa (EELP) é uma iniciativa da UCCLA e da Câmara Municipal da Praia (CMP), em parceria com a Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia (EMEP).

Nesta edição haverá uma homenagem a Amílcar Cabral, com uma mesa redonda alusiva ao centenário do seu nascimento sobre o tema “Atualidade do pensamento de Amílcar Cabral e a Defesa da Identidade e da Cultura Nacional”.

Esta edição contará com a presença dos seguintes escritores:

– Angola: Jacques dos Santos;

– Brasil: André Bazzoni Bueno (vencedor ex aequo da 8.ª edição do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa – Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa) e Domício Proença Filho;

– Cabo Verde: António Baptista, Fátima Fernandes, Felisberto Vieira, José António dos Reis, José Maria Semedo, Lúcia Cardoso, Madalena Neves, Odair Varela, Vera Duarte e Vlademiro Furtado;

– Galiza: Pedro Casteleiro;

– Guiné-Bissau: Amadú Dafé;

– Moçambique: Sheila Khan;

– Portugal: José Pedro Castanheira, José Pires Laranjeira e Leonel Barbosa (vencedor ex aequo da 8.ª edição do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa – Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa);

– São Tome e Príncipe: Olinda Beja.

No âmbito do programa do encontro haverá, também, visita a escolas, visita ao Tarrafal e à Cidade Velha.

