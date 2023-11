“Kabeça” no Alkantara Festival 2023

As atrizes Aoaní Salvaterra e Joyce Souza estreiam no dia 19 de novembro às 17h30, a vídeo performance “Kabeça”. Resultado da residência artística realizada no programa Kilombo, com a curadoria das Aurora Negra para o Alkantara Festival 2023, o trabalho que será apresentado na sala Mário Viegas, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa.

Em yoruba Orí significa cabeça. Mais do que uma parte fisiologicamente estruturada, o Orí é um orixá,

um deus, uma divindade pessoal e intransferível. É Orí que irá acompanhar o indivíduo antes de seu

nascimento até depois de sua morte. Orí foi uma escolha feita por cada um antes de nascer, e uma

escolha que continuamente se faz, ou não.

No ocidente ensinam-nos que a cabeça é uma parte do corpo. Uma parte que abriga o cérebro, que

tem uma estrutura composta de ossos, músculos e terminações nervosas. Uma parte que abriga o

sistema nervoso. A noção de parte, de desmembramento proposta por lógicas coloniais espelham-se

no corpo – cidade. O lapso enquanto instituição, a memória estrategicamente fragmentada, o violento

soterramento é o palco desse cistema brancae – Lisboa.

É de terra que Orí é feito. Bater a cabeça na terra, no chão, é (em tradições de matriz africana,

ressignificadas na diáspora) o gesto, a ação, de máximo respeito e reverência. O ato primeiro antes

da gira, da festa, do movimento, do revide.

Nesta vídeo-performance batemos cabeça para quem veio antes, pedimos licença. Colocamos o

nosso Orí e coração sobre as histórias soterradas, como uma cerimónia aos que perderam a cabeça.

Interrompemos a lógica do que eles chamam “tempo”, conectamos. Procuramos perturbar o

esquecimento como aqueles que não baixaram a cabeça. Reverenciamos quem aqui resistiu e

resiste, no desejo de uma libertação súbita de energia que provoque movimentos nessa superfície.

A vídeo-performance consiste na ação de “bater a cabeça” em dez lugares de resistência negra na

cidade de Lisboa, como forma de evocar a memória apagada pela cidade, suprimida pelo sistema,

sufocada pelo colonialismo. Com criação e performance de Aoaní Salvaterra e Joyce Souza, o

projecto tem direção de Fotografia de Huba Artes, Indira Mateta e Pedro Henrique Sousa, apoio à

dramaturgia de Monalisa Silva, música de Xullaji, som de Sara Marita, iluminação de Ariene Godoy,

Edição de Victor dos Santos e produção da Ngleva Produções.

As criadoras entendem a vídeo-performance “Kabeça” como um prólogo do projeto “Kabeça Orí”, que

foi recentemente aprovado na 4.ª edição das Bolsas de Criação na área das Artes Performativas

Contemporâneas promovido pelo O Espaço do Tempo, com o apoio do Banco BPI e da Fundação “la

Caixa”. O espetáculo terá estreia absoluta n’O Espaço do Tempo, em novembro de 2024, no âmbito

do Festival ETFEST.

Aoaní Salvaterra

Nascida em Lobata, São Tomé e Príncipe, é licenciada em Comunicação Social (FANOR) e mestre em Artes

Performativas (Escola Superior de Teatro e Cinema). Em 2012 lançou em Luanda, pela editora Chá de

Caxinde, a coletânea de crónicas intitulada “Miopia Crónica”. Foi oradora no primeiro evento TEDx de São

Tomé e Príncipe. Desde 2017 tem trabalhado como atriz e performer em teatro, cinema e audiovisuais, com trabalho exibidos nos Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Itália e China.

Joyce Souza

Natural do Guarujá – SP, Brasil, é mestre em artes performativas (Escola Superior de Teatro e Cinema).

Licenciada em educação artística (FPA) e teatro (EAD-Universidade de São Paulo). Artista e pesquisadora

transdisciplinar atua entre Brasil e Portugal como atriz, performer, dramaturga e docente. Atualmente integra o elenco do espetáculo “descobri-quê?” da Estrutura e Dori Nigro em co-produção com o Teatro Nacional D. Maria II em digressão na Odisséia Nacional e ministra formações acerca de uma educação anti-racista e decolonial.

