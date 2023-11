Príncipe já tem manual para perpetuar o Lunguié

A identidade cultural do povo da ilha do Príncipe reside e é expressa no crioulo Lunguié. Em vias de extinção a língua do Príncipe ganhou um novo instrumento que o ajuda a perpetuar na sociedade e de geração em geração.

O manual de ensino do Lunguié foi criado por investigadores brasileiros. Ana Lívia Agostinho e Gabriel Araújo, trabalharam durante 14 anos na investigação do crioulo.

Lunguié – Lungué foi lançado na ilha do Príncipe nas escolas como um novo método para se aprender e ensinar a língua materna do Príncipe.

«É um material feito para os principenses, para ser utilizado na escola tanto pelos professores como pelos alunos. Para poderem ter um material que facilita as aulas do Lungu´ié nas escolas», declarou Ana Lívia Agostinho professora da Universidade de Santa Catarina – Brasil.

Para travar a extinção o ensino do Lunguié passou a ser uma cadeira extracurricular nas escolas do Príncipe.

Filipe Nascimento Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe, destacou a promoção do crioulo da região autónoma tanto para os habitantes da ilha como para os turistas e investigadores.

A embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe colaborou na produção do livro, que ajuda a perpetuar o crioulo do Príncipe.

«É a recuperação do Lunguié e da identidade local. É algo que já estava a perder-se, havia ainda alguns falantes do Lunguié particularmente os mais velhos, mas agora têm uma ferramenta importante para poderem passar a língua local para as gerações», pontuou Rafael Paulino, ministro conselheiro da embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe.

400 Exemplares do Lunguié –Lungue No foram distribuídos em todos os centros de ensino da ilha do Príncipe.

Abel Veiga