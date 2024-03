O grupo de Mídia da China fez o primeiro desenho animado produzido com auxílio de Inteligência Artificial. Os versos atemporais do poeta da Dinastia Tang, Gao Shi, para seu amigo Dong Da transmitem um ensinamento sábio. Não importa o desafio que enfrentemos, sempre podemos olhar para frente com confiança. A história deles, recolhida no primeiro episódio de “Poemas Imortais”, série animada gerada por inteligência artificial e produzida pela CMG, é um testemunho da força inquebrável da verdadeira amizade.

Veja a versão em português feita com suporte de inteligência artificial.