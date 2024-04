Exposição de fotografia de “gentes” de Angolares este domingo

No próximo domingo, 21 de abril de 2024, será inaugurada a exposição de fotografia de José Chambel,

intitulada “Polo Anguené #02”, parte do projeto “Polo Anguené” realizado pela organização Manga -Manga.

Em dezembro de 1997, o fotógrafo José Chambel passou alguns dias em São João dos Angolares,

fotografando os habitantes da localidade. As fotografias ficaram arquivadas durante mais de 20 anos. Em

2020, regressaram, junto com o seu autor, a São João dos Angolares. A organização Manga-Manga, com

o apoio da Câmara Distrital de Caué, preparou a exposição “Polo Anguené”, que esteve patente entre os

dias 5 e 13 de outubro de 2020 no Pavilhão Multiusos (a parede exterior) no centro de São João dos

Angolares.

O grande interesse dos visitantes da exposição levou ao surgimento de várias ideias que transformaram esta iniciativa num projeto maior e de longa duração. Uns dias após a inauguração da exposição, os fotografados em 1997 foram convidados para uma nova sessão fotográfica. Desta vez, o fotógrafo optou pela realização de retratos individuais, num espaço interior e não, como anteriormente, fotografias de grupos de pessoas, em diversos sítios da localidade. A sessão, organizada com o apoio da Câmara Distrital de Caué, decorreu no dia 8 de outubro de 2020. Compareceram dezenas dos habitantes de São João dos Angolares, que queriam ser fotografados, o que numa tarde não foi possível.

Foram fotografadas as pessoas registadas nas imagens de 1997 e, também, alguns familiares das pessoas

ausentes ou falecidas. No total foram fotografadas 37 pessoas. Em junho de 2021, os retratos foram

entregues às pessoas fotografadas. Muitas delas sugeriram a organização de uma nova exposição para

apresentar os retratos de 2020. Este ano, a organização da exposição tornou-se finalmente possível,

devido ao apoio de Agro N’Golá e ao patrocínio de MT-Miguel Teixeira Photography.

Convidamos a todas e a todos para virem conhecer alguns dos habitantes de São João dos Angolares.

Conceção e produção

Manga-Manga

Apoio

Agro N’Golá

Patrocínio

MT – Miguel Teixeira Photograph