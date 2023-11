STP participa no Festival Internacional de Dança contemporânea KINANI em Maputo

Bibiana Figueiredo, luso-angolana residente em São Tomé e Príncipe, bailarina e fundadora do projecto Raiz Arte representa o arquipélago santomense no festival internacional.

Programas financiados pela União Europeia PROCULTURA PALOP-TL e ACP-EU Culture participam no Festival Internacional de Dança Contemporânea – KINANI Maputo, 14 de novembro de 2023.

Dois programas financiados pela União Europeia no sector cultural, PROCULTURA PALOP-TL e ACP-EU Culture, vão apoiar a participação de cinco artistas no Festival Internacional de Dança Contemporânea KINANI, que terá lugar em Maputo, Moçambique, de 20 a 26 de Novembro de 2023. Este ano, o festival acolhe também a 17.ª edição da ‘Biennale de Danse en Afrique’.

Os programas da União Europeia estão a organizar conjuntamente um painel de discussão sobre o tema “Dançar em África: Mobilidade Internacional, Formaçãoe Parcerias”. Os artistas Bibiana Figueiredo, luso-angolana residente em São Tomé e Príncipe, Bruno Amarante (Djam Neguim) de Cabo Verde, e Osvaldo Passirivo, moçambicano, beneficiários do PROCULTURA, mais Khodia Touré, senegalesa e Taurai Moyo, do Zimbabué, beneficiários do ACP-EU Culture, vão partilhar as suas experiências promovendo o diálogo e a reflexão sobre os desafios atuais enfrentados pelos profissionais da dança e da coreografia em África.

A discussão será conduzida pela especialista e curadora polaca Julia Asperska. Além disso, os artistas terão a oportunidade de participar em todas as atividades do festival, promovendo a internacionalização do seu trabalho e ao mesmo tempo estabelecendo ligações com outros artistas e instituições do sector da dança. O KINANI é uma bienal internacional criada em2005 em Maputo, Moçambique, que figura entre os principais eventos de dança contemporânea do continente africano.

É conhecido pela consistente inovação, mobilizando um público cada vez mais amplo. Este ano, o festival acolhe a ‘Biennale de Danse en Afrique’, o maior evento de dança no continente, que reúne personalidades internacionais de destaque no sector. Estes artistas representam vários países unidos pelo desejo de desenvolver a dança contemporânea em África. A participação conjunta do PROCULTURA e do ACP-EU Culture representa uma oportunidade única para fomentar ligações internacionais entre bailarinos, coreógrafos, produtores e outros profissionais da dança.

Serve também para sublinhar a relevância dos dois programas financiados pela União Europeia, das suas ações, projectos e dos artistas.

O PROCULTURA é um projecto financiado pela UE, co-financiado e gerido pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. (CooperaçãoPortuguesa) e cofinanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Com um orçamento de 19 milhões de euros para o período 2019-2024, pretende contribuir para o aumento do emprego e das actividades geradoras de rendimento no sector cultural e criativo dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e de Timor-Leste.

O Programa Cultura ACP-UE é um projecto financiado pela UE e implementado pela Organização dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (OEACP). Com um orçamento de 40 milhões de euros para o período 2019-2024, o seu objectivo é estimular o potencial do sector cultural e criativoe a sua contribuição para o desenvolvimento socio-económico dos países ACP.

Veja o curriculum dos participantes em PDF –

FONTE : PROCULTURA PALOP-TL