Artistas são-tomenses podem concorrer a residência em Maputo que valoriza arquivos audiovisuais da lusofonia

Estão abertas as candidaturas para a 5.ª edição da Residência Artística UPCYCLES, uma oportunidade dirigida a artistas e curadores emergentes de São Tomé e Príncipe e dos outros Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Os interessados têm até 19 de Janeiro para apresentar as suas propostas, que devem explorar e reinterpretar arquivos audiovisuais históricos da região.

Este projecto, organizado pela Associação dos Amigos do Museu do Cinema em Moçambique (AAMCM) com o principal apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, seleccionará cinco participantes. Destes, duas vagas estão reservadas para talentos dos PALOP fora de Moçambique, o que representa uma porta de entrada para os criadores são-tomenses.

A residência funciona num formato inovador, combinando dois meses de tutoria e desenvolvimento à distância (a partir de 1 de Fevereiro) com um período intensivo de 10 dias de trabalho presencial em Maputo, agendado para 30 de Março a 10 de Abril de 2026. Os participantes serão guiados por uma equipa de orientadores de prestígio, incluindo a artista Ângela Ferreira e o designer João Roxo, recebendo também formação especializada em direitos de autor e licenciamento. O ponto alto será uma exposição colectiva na Fortaleza de Maputo.

Os artistas de São Tomé e Príncipe seleccionados, na qualidade de participantes internacionais, beneficiam de um apoio financeiro completo: que inclui uma bolsa de criação e alimentação 700 euros, subsídio para materiais de exposição até 150 euros, verba para direitos de arquivo até 50 euros, viagem internacional e alojamento completo em Maputo, Moçambique, durante a residência

“Esta é uma chance de resgatar imagens esquecidas e contar as nossas histórias com um olhar contemporâneo”, refere o comunicado da organização, sublinhando o diálogo entre passado e presente.

As candidaturas são feitas exclusivamente online, através do formulário: https://bit.ly/candidaturaUPCYCLES-2026. É necessário apresentar enviar portfólio dos últimos 3 anos, curriculum vitae, carta de motivação, projecto artístico detalhado (com indicação dos arquivos a utilizar).

O júri é composto por Diana Manhiça, Ângela Ferreira, Alda Costa e João Roxo, que anunciará os seleccionados a 25 de Janeiro.

A UPCYCLES posiciona-se como uma plataforma estratégica para a valorização do património audiovisual partilhado pelos PALOP, promovendo ao mesmo tempo a mobilidade artística e o intercâmbio criativo no espaço lusófono. Para além da Gulbenkian, o projecto conta com a parceria do Centro Cultural Franco-Moçambicano e da Fortaleza de Maputo.

Fonte : UPCYCLES